El Gobierno pide lealtad a la oposición con la crisis en Cataluña

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido este domingo lealtad a la oposición con la crisis en Cataluña. "Con una frase inaceptable —como la del presidente catalán, Quim Torra, al hacer un llamamiento a 'atacar al Estado'— no se ataca al Estado español", ha dicho Calvo en Jaén, donde ha visitado el Museo Íbero. "Siendo una frase [la de Torra] absolutamente inaceptable, con frases no se ataca el Estado. El Gobierno sabe en tiempo y en forma cuáles son sus obligaciones constitucionales. Y, dicho esto, a las derechas españolas, que están absolutamente en un discurso radical inentendible, les pediríamos que le hagan oposición al Gobierno, pero que no le hagan oposición a España y a los problemas que tiene España", ha añadido Calvo, que también es ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

Carmen Calvo también ha dicho que en 40 años de democracia se han "aprendido muchas cosas y enfrentado problemas gravísimos": "Y frente a determinadas situaciones, hace falta lealtad y unidad", ha insistido en referencia a las quejas de PP y Ciudadanos después de que este viernes el presidente catalán, Quim Torra, instase a "atacar al Estado injusto" en un acto a las puertas de la cárcel de Lledoners, en donde el exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller Joaquim Forn están en prisión preventiva.

La frase de Torra fue empleada el sábado por Ciudadanos y PP para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que exija responsabilidades al president catalán. De hecho, el momento más tenso del homenaje de Cambrils a las víctimas del atentado del año pasado ocurrió minutos antes del inicio del memorial, cuando el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, llegó al paseo Marítimo y se acercó al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Ambos hablaron brevemente, pero el president se alejó gesticulando. Albiol explicó después que increpó a Torra por sus palabras en el acto del viernes en la prisión de Lledoners. En una línea similar se expresó Ciudadanos. La diputada Lorena Roldan lamentó que "Torra no sea el presidente de todos los catalanes" y calificó de "demenciales" las declaraciones del president. "No se puede gobernar con aquellos que quieren liquidar España y que dicen abiertamente que hay que atacar al Estado", dijo Roldán en referencia al Gobierno socialista, que cuenta solo con 84 diputados.

Calvo, que ha dicho que le preocupa la inactividad en el Parlament, se ha quejado este viernes de la posición de PP y Ciudadanos. "Esas actitudes son absolutamente inaceptables, el Gobierno sabe cuándo, cómo tiene que reaccionar". Y ha repetido: "Una frase inaceptable, no es un hecho en el que se ataque a España. Se puede entender la radicalidad, lo que no se puede entender es la falta a veces de lealtad y altura de miras para hacer política con los problemas de nuestro país".