ERC pide a Junts per Catalunya “lealtad y rigor” y avisa de que rechaza un “acuerdo a medias”

Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana, ha recalcado este mediodía que el acuerdo con Junts per Catalunya debe sustentarse en el reconocimiento de la legitimidad de Carles Puigdemont y en un Gobierno que ponga fin a la aplicación del 155. La dirigente ha insistido en que las ideas de “reconocimiento y operatividad” van de la mano y ha advertido que no expondrán, en un claro mensaje a sus socios, ningún pacto hasta que no sea firme. “No queremos ni necesitamos un acuerdo a medias. No presentaremos uno hasta que no sea sólido y firme. No levantaremos falsas expectativas”, ha dicho pidiendo que el acuerdo se base en el rigor y la lealtad.

En un informe ante los miembros del Consejo Nacional, entre los que figuraban Roger Torrent, presidente del Parlament, o varios de los exconsejeros de ERC, Rovira ha apuntado que el acuerdo debe apoyarse en cuatro patas: el reconocimiento de la legitimidad de Puigdemont en Bruselas; una investidura efectiva; un plan de legislatura y un plan de Gobierno. Pese a las notables diferencias que han mantenido con sus socios durante la negociación, Rovira ha apuntado que son “optimistas” y que creen que pueden llegar a acuerdos los próximos días.

La reacción de ERC llega después de que Junts per Catalunya presentara este viernes en solitario al Parlament una proposición de ley para modificar la ley de la Presidencia de la Generalitat para permitir que Puigdemont pueda presentarse a la investidura a distancia además de que pudiera dirigir el Govern desde Bruselas. Esquerra no la firmó y quiere que el reconocimiento de Puigdemont se haga a través de una propuesta de resolución en el Parlament fuera de la sesión de investidura. Esta fórmula ya se empleó en el mandato pasado con la declaración del 9-N que se celebró dos meses antes del pleno que nombró a Puigdemont.

Nos quieren divididos pero se necesita más unidad e inteligencia que nunca", ha dicho

Rovira ha remarcado del peligro que continúe la aplicación del artículo 155 en Cataluña que, a su juicio, el Gobierno está desplegando con “inteligencia, silencio y en pequeñas dosis”. “Fue el pretexto para intervenir Cataluña”, ha señalado advirtiendo del lastre que implica y de la voluntad de PP, Ciudadanos y PSOE de extenderlo a la “escuela y a la televisión pública”. “No queremos otro escenario que no sea acabar con ese 155. Nos quieren divididos pero”, ha dicho, “se necesita más inteligencia y unidad que nunca”.

Tras revelar que este viernes se reunió con Junqueras en prisión –“Nos ha pedido que hablemos sobre todo de dignidad”, ha dicho-, Rovira ha recordado que ella misma ha hecho un ejercicio de autocrítica por tratar a la ciudadanía con demasiado “paternalismo”. “No queremos que sea a puerta cerrada en despachos: que sean públicos y transparentes. Los mejores son los que la ciudadanía conoce. Con máximo rigor y lealtad”.