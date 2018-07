El Supremo confirma la suspensión de Puigdemont y Junqueras

El Tribunal Supremo ha confirmado este lunes la suspensión como diputados de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los otros cuatro parlamentarios procesados por rebelión que están en prisión (Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez). La Sala de Apelaciones ha rechazado los recursos presentados por todos ellos, excepto el expresidente catalán, contra la decisión del juez Pablo Llarena de aplicarles el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que prevé la suspensión automática para ejercer cargo público de los procesados por rebelión sobre los que se haya decretado la prisión provisional. Como Puigdemont no recurrió, el Supremo ha confirmado también su suspensión para ejercer como parlamentario.

Desde que LLarena decretó el pasado 27 de junio la suspensión de los diputados, los partidos independentistas no se han puesto de acuerdo en cómo hay que aplicarla y esas discrepancias mantienen bloqueado al Parlament. Junts per Catalunya (a la que pertenecen Puigdemont, Turull, Rull y Sànchez) querían que la suspensión no afectara al expresident, pero ERC (partido de Junqueras y Romeva) se ha negado, por lo que la mayoría de la Junta de Portavoces decidió no hacer más plenos hasta que no hubiera un acuerdo sobre este tema.

Los tres magistrados que se encargan de resolver los recursos que se presentan contra los autos del instructor, rechazan todos los argumentos planteados por las defensas, entre ellos, que la mención a “individuos rebeldes” al que se refiere la ley como causa de suspensión no era aplicable en este caso porque los procesados no han actuado en el contexto de bandas armadas o actividades terroristas. La Sala examina la doctrina del Tribunal Constitucional y concluye que la suspensión prevista en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya constitucionalidad ha sido declarada por el Constitucional, no solo se refiere a los casos de delitos de rebelión cometidos por bandas armadas.

Los abogados cuestionaban también la “desproporción” de la medida, pero los magistrados señalan que esta no existe “si se tiene en cuenta la gravedad de los hechos, que atentan a la misma esencia del Estado democrático, en palabras del Tribunal Constitucional”. La sala añade que la suspensión “no es fruto de una decisión discrecional” del instructor sino que está prevista en la ley como una “consecuencia automática” para los procesados por rebelión sobre los que se haya dictado la prisión provisional. En cualquier caso, si se entendiera que, a pesar de ese carácter automático es necesaria alguna justificación que disipe cualquier duda de desproporción, la gravedad de los hechos en este caso “resulta de tal evidencia que autoriza una motivación implícita, que resultaría perceptible por cualquiera”.

Los abogados de los procesados también cuestionaron en su escrito que Llarena dijera que otros diputados ocupen temporalmente el puesto de los suspendidos, para evitar que estos tengan que renunciar a su escaño definitivamente. Según las defensas, el instructor estaba extralimitándose al decirle al Parlament cómo debía actuar. Los magistrados del Supremo rechazan este argumento y afirman que el juez solo estaba informándoles de que esa posibilidad era válida, pero que en todo caso corresponde al Parlament decidir cómo se hace. La fórmula elegida por la Cámara pasa, en un principio, porque los diputados simplemente deleguen el voto.