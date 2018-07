La decisión sobre la suspensión de los diputados paraliza al Parlament hasta octubre

La Mesa del Parlament se ha reunido este jueves pero no ha abordado cómo aplicar la suspensión a los diputados encausados por rebelión que ha determinado el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. La falta de un acuerdo entre Junts per Catalunya y ERC sobre cómo hacer efectivo el mandato judicial deriva en que la actividad del pleno no se reiniciará hasta el 2 de octubre, cuando se celebre el debate de política general. Los partidos independentistas insisten en que los diputados siguen con sus derechos intactos pero la Oidoría de Cuentas del Parlament, el órgano que se encarga de las cuentas, no pagará sus sueldos, según ha revelado la portavoz del Govern Elsa Artadi.

Junts per Cataluna y ERC no se pusieron de acuerdo en cómo aplicar a suspensión, porque los primeros querían que se hiciera una excepción con el expresidente Carles Puigdemont. Desde los republicanos defendían que no podía haber diputados de primera y diputados de segunda. La mayoría de la Junta de Portavoces decidió la semana pasada no hacer más plenos hasta que no hubiera un acuerdo sobre este tema y en la sesión de este martes ni siquiera se ha esbozado la posibilidad. Esto ha hecho que se fije en octubre el inicio de la actividad del pleno, si bien en septiembre sí habrá comisiones.

Así, la primera sesión de control al presidente después de la pausa estival será el 10 de octubre. En esa misma fecha también se encajará el pleno monográfico sobre la convivencia en Cataluña que había pedido Ciudadanos y que fue desconvocado la semana pasada después de que estallara la crisis entre Esquerra y Junts per Catalunya sobre cómo aplicar la suspensión a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Jordi Sànchez.

Pese a que los partidos insisten en que los parlamentarios encausados por rebelión no están suspendidos, en tanto el Parlament no ha decidido cómo aplicar el mandato judicial, la Oídoría de Cuentas ha suspendido su sueldo desde el pasado 13 de julio, tras la notificación del auto de Llarena. Así lo ha explicado Artadi en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo. La portavoz ha asegurado tener "constancia" que el órgano responsable de la contabilidad de la Cámara había tomado esa decisión. Pese a ello, Artadi dice que "no están suspendidos".