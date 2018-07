ERC acusa a JxCat de “mentir” y da por “rota” la confianza entre ambos grupos

La líder de Ciudadanos en Cataluña Inés Arrimadas. EUROPA PRESS / VÍDEO: EFE

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha acusado hoy a los responsables de JxCat de "mentir de forma descarada" con respecto a un supuesto acuerdo sobre la suspensión de los diputados procesados "que no ha existido", y ha dado por "rota" la confianza entre ambos grupos. En una rueda de prensa realizada en el Parlament, Sergi Sabrià ha considerado "gravísimo" que los principales responsables de JxCat "hayan salido a mentir" en su respectiva rueda de prensa "porque JxCat sabe perfectamente que no había ningún acuerdo cerrado con ERC, y por esto se pospuso ayer la reunión de la Mesa y hoy a las 9 horas tampoco lo había".

JxCat, por su parte, ha instado hoy a ERC a clarificar si el grupo y el presidente del Parlament, Roger Torrent, defiende "la dignidad de los diputados" procesados, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont, o en cambio quiere "blanquear al PSC del 155". Así se han expresado en rueda de prensa en el Parlament el portavoz del JxCat, Albert Batet, y los adjuntos Eduard Pujol y Gemma Geis, quienes han valorado el choque con ERC por la negativa de Torrent a dar un trato diferenciado a Puigdemont con respecto a los otros diputados presos (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull) en la aplicación de las suspensiones decretadas por el juez Pablo Llarena. Batet ha explicado que, si bien están de acuerdo en sustituir a los presos para este pleno por otros diputados presentes, ha dejado claro que "nunca" aceptarán la sustitución de Puigdemont. "Para nosotros es una línea roja", ha subrayado.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha cargado este miércoles con dureza contra la desconvocatoria del pleno ordinario del Parlament previsto para las 10 horas de esta mañana y del pleno monográfico que había reclamado la formación naranja y que arrancaba esta tarde. "Lo ocurrido hoy es un ridículo espantoso y otro espectáculo lamentable del separatismo. No se puede cerrar el Parlament cada vez que el separatismo tenga una división interna", ha dicho Arrimadas, quien ha anunciado que su grupo parlamentario reclamará la celebración de ese pleno específico antes de que concluya el actual período de sesiones el 31 de julio.

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha calificado de "día triste para las instituciones catalanas" lo ocurrido este miércoles porque se ha demostrado, en su opinión, que "la división entre los independentistas no garantiza el normal funcionamiento de las instituciones, porque son rehenes de los intereses de Carles Puigdemont".

Iceta ha cargado contra Ciudadanos por sumarse a Junts per Catalunya en contra de la sustitución de los seis diputados procesados. "Se llenan la boca hablando de constitucionalismo y cuando se encuentran con una solución dicen que no", ha dicho Iceta en relación con la postura de la formación naranja. El líder socialista entiende que será difícil celebrar el pleno monográfico este mes si no se llega antes a un acuerdo sobre la sustitución temporal.

Por su parte Xavier Domènech, líder de Catalunya en Comú-Podem, ha cargado contra el juez Pablo Llarena por haberse atribuido "unas competencias que no tiene y no debería tener" al plantear la posibilidad de suspender temporalmente a los diputados y le ha responsabilizado de la situación creada. "Lo que hemos vivido en los últimos días es que los jueces le digan al poder legislativo cómo se ha de legislar, algo insólito", ha insistido. El líder de los comunes ha resaltado que la posición de Ciudadanos ha forzado el bloqueo y ha reiterado que "la desconvocatoria del pleno es una mala salida que se ha de solucionar, no podemos seguir así sine die".

Xavier García Albiol, presidente del PP en Cataluña, ha calificado lo ocurrido este viernes en el Parlament de "episodio esperpéntico", al tiempo que ha aprovechado para cargar contra los socialistas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Ahora que ya no tienen un enemigo exterior como era Mariano Rajoy y el PP, necesitan seguir pelándose entre ellos" hasta provocar la desconvocatoria del Pleno, ha dicho.



El líder del PP ha calificado de "muy grave" la actitud del PSC, por haberse alineado con el independentismo a favor de la desconvocatoria del pleno en la Mesa y la junta de portavoces del Parlament. "Nos preocupa y nos produce mucha tristeza ver a los socialistas alineados con los diputados de Carles Puigdemont. Es la prueba más evidente de la sumisión del partido socialista a los independentistas para dar satisfacción a aquellos que votaron a Pedro Sánchez en la moción de censura", ha dicho García Albiol.