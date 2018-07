El Congreso no repetirá la votación de los consejeros de RTVE

Los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados rechazaron este martes la posibilidad de repetir la votación para elegir a los cuatro miembros del consejo de administración de RTVE correspondientes al Senado que el lunes, en contra de lo previsto, no alcanzaron por un voto el apoyo requerido. La distracción de dos parlamentarios, que se confundieron de papeleta, produjo la anulación de los votos y propició la primera derrota del Gobierno socialista en el Congreso. Este error no pudo ser compensado por los dos diputados de sobra de que disponían los grupos que los apoyaban, que eran todos excepto el PP y Ciudadanos, al encontrarse ausentes.

La situación creada en la Cámara desconcertó al PSOE y Unidos Podemos, que solicitaron un informe a los letrados con la intención de repetir la votación, ya que los otros seis miembros que debían conformar el consejo de administración por parte del Congreso habían sido elegidos el 4 de julio. En su informe, los servicios jurídicos señalan que esa elección ha quedado sin efecto al no completarse el consejo, como recoge el decreto ley que aprobó el Gobierno el 22 de junio para forzar el relevo de la cúpula de RTVE tras haber expirado su mandato.

Conversaciones

En su argumentación, los letrados afirman que la Cámara, con la votación del lunes, “ya se ha pronunciado respecto con los candidatos propuestos, no habiéndose alcanzado la mayoría necesaria para su nombramiento”. En consecuencia, una vez concluya este miércoles el plazo previsto en el decreto ley para la elección que el Congreso no ha apoyado, el Ejecutivo tendrá que proponer el nombramiento de un administrador provisional único para la corporación. Su nombramiento será sometido al pleno del Congreso y requerirá, al igual que los consejeros, el apoyo de dos tercios de la Cámara o, en caso de no lograrlo, la mayoría absoluta (176 votos) en segunda votación en el plazo de 48 horas. Al carecer del respaldo requerido en primera instancia, serán necesarios otros dos plenos. El proceso habrá necesitado en total ocho sesiones plenarias extraordinarias (seis en el Congreso y dos en el Senado), con el consiguiente desgaste para el Gobierno y la corporación. Tanto el Ejecutivo como el PSOE iniciaron, tras el fracaso del consejo, conversaciones con otros partidos para tratar de lograr el máximo apoyo para el candidato.