La Hermandad de la Macarena matiza que el traslado de los restos de Queipo de Llano debe aún ser ratificado

La Hermandad de la Macarena ha matizado en un comunicado esta mañana que la retirada de los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Llano de la basílica sevillana será una cuestión procelosa que debe ser aún ratificada por los órganos de dirección de la hermandad. De momento, esta “no ha tomado ninguna decisión ni tiene acuerdo alguno sobre el enterramiento de Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena”, ha precisado dicha hermandad.

La información publicada este martes por EL PAÍS sobre el futuro traslado de los restos precisaba que el hermano mayor, José Antonio Fernández, llevará a final de mes la propuesta a la junta de gobierno para que esta ratificara la construcción de un columbario donde se ubicarían los restos. Sin embargo, la hermandad ha emitido un comunicado por el que pospone la propuesta de Fernández para más adelante, cuando esté despejada la construcción de dicho columbario ubicado en el mismo templo y se llegue a un acuerdo con la familia del general golpista.

“Ni su Junta de Gobierno ni su Cabildo General de Hermanos ha acordado ninguna medida a este respecto; tampoco lo haría sin informar previamente a los hermanos y al Arzobispo de Sevilla”, reza el comunicado. La información publicada precisaba: “La decisión debe ser aún consensuada por la cúpula de la hermandad y la familia, que desconoce el plan trazado”.

Sobre el traslado de los restos de Queipo de Llano para cumplir la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía que fija la retirada de los elementos contrarios a la memoria democrática, la hermandad reitera que aún no hay tiempos concretos fijados. “Este proceso no está ni siquiera iniciado, no tiene plazos y, además, no depende exclusivamente de la voluntad de la Hermandad”, reza el comunicado.

En paralelo al plan trazado por la hermandad, la Junta de Andalucía ha designado un comité de expertos que tras constituirse emitirá “en el plazo de un mes” un informe vinculante para determinar si la tumba debe ser trasladada desde su ubicación actual, en una capilla lateral de la basílica.

Por último, en su nota de prensa la hermandad limita el plan trazado por Fernández a “una posible vía para avanzar en una solución consensuada sin plazo establecido”. Al respecto, el día antes el hermano mayor había afirmado: “Yo no puedo coger los restos sin darles una salida digna, no sería ni cristiano. La ley dice y la hermandad acata (…) Tengo a la hermandad y a la sociedad dividida. A la familia les diré: ‘¿No creéis que ya está bien de tanto insulto que recibe vuestro abuelo? ¿Por qué no damos un paso conjunto?”.