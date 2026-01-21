Trump, año uno: cómo se está perdiendo la democracia en Estados Unidos, en siete pasos
En que hay una deriva autoritaria bajo el mandatario coinciden muchos analistas. En este ‘podcast’ se repasan, uno a uno, los signos
Donald Trump cumple un año de su segundo mandato en la Casa Blanca. Un año en el que, muchos analistas coinciden, Estados Unidos ha iniciado una deriva autoritaria, y da signos de pérdida de democracia. No es algo ambiguo: hay pruebas y muchas maneras de medirlo y comprobarlo. Para hacer este ‘podcast’ nos hemos guiado por una: seguir paso por paso las fases que relata el libro Cómo perder un país, de la escritora política turca Eme Temelkuran.
CRÉDITOS
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
