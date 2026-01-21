Ir al contenido
Trump, año uno: cómo se está perdiendo la democracia en Estados Unidos, en siete pasos

En que hay una deriva autoritaria bajo el mandatario coinciden muchos analistas. En este ‘podcast’ se repasan, uno a uno, los signos

Guillermo AltaresBelén Remacha
Donald Trump cumple un año de su segundo mandato en la Casa Blanca. Un año en el que, muchos analistas coinciden, Estados Unidos ha iniciado una deriva autoritaria, y da signos de pérdida de democracia. No es algo ambiguo: hay pruebas y muchas maneras de medirlo y comprobarlo. Para hacer este ‘podcast’ nos hemos guiado por una: seguir paso por paso las fases que relata el libro Cómo perder un país, de la escritora política turca Eme Temelkuran.

CRÉDITOS

Realiza: Belén Remacha
Presenta: Ana Fuentes
Dirige: Ana Alonso
Edición: Ana Ribera
Coordinación: José Juan Morales
Diseño de sonido: Nicolás Tsabertidis
Sintonía: Jorge Magaz

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

