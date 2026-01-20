Ir al contenido
10 cosas que Trump ha cambiado para siempre

Se cumple un año de la toma de posesión del presidente de EEUU y hay cosas en las que el mundo no volverá a ser el mismo.

Iker Seisdedos
Iker Seisdedos
Si nos preguntáramos cuál ha sido el nombre más repetido en los últimos doce meses, habría pocas dudas: Donald Trump.

Hoy se cumple un año desde que tomó posesión como el presidente número 47 de EEUU, y desde entonces ha sido noticia a diario. Su política, agresiva y cambiante, dentro y fuera de su país: deportaciones, aranceles, la captura de Nicolás Maduro, Groenlandia... Trump todo el tiempo, en todas partes. Con él, el mundo está en vilo y lo que parecía intocable empieza a romperse.

Hablamos con el corresponsal jefe en EEUU de EL PAÍS, Iker Seisdedos, de cómo ha sido este primer año en la Norteamérica de Trump.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Sobre la firma

Iker Seisdedos
Iker Seisdedos
Es corresponsal jefe de EL PAÍS en EE UU. Licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto y máster de Periodismo UAM / EL PAÍS, trabaja en el diario desde 2004, casi siempre vinculado al área cultural. Tras su paso por las secciones El Viajero, Tentaciones y El País Semanal, ha sido redactor jefe de Domingo, Ideas, Cultura y Babelia.
