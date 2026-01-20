10 cosas que Trump ha cambiado para siempre
Se cumple un año de la toma de posesión del presidente de EEUU y hay cosas en las que el mundo no volverá a ser el mismo.
Si nos preguntáramos cuál ha sido el nombre más repetido en los últimos doce meses, habría pocas dudas: Donald Trump.
Hoy se cumple un año desde que tomó posesión como el presidente número 47 de EEUU, y desde entonces ha sido noticia a diario. Su política, agresiva y cambiante, dentro y fuera de su país: deportaciones, aranceles, la captura de Nicolás Maduro, Groenlandia... Trump todo el tiempo, en todas partes. Con él, el mundo está en vilo y lo que parecía intocable empieza a romperse.
Hablamos con el corresponsal jefe en EEUU de EL PAÍS, Iker Seisdedos, de cómo ha sido este primer año en la Norteamérica de Trump.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
