El malestar no siempre es visible

Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Acabé en urgencias psiquiátricas por agotamiento y un ataque de ansiedad. No era mi primera vez. Esta vez, para mi sorpresa, no estaba sola: tres personas esperábamos para ser atendidas y una de ellas en estado especialmente grave. En esa sala nadie preguntaba demasiado. Cada uno sostenía lo suyo como podía. Cuando me tocó entrar a consulta, uno de los pacientes preguntó, muy sorprendido, a mi acompañante cómo podía “una chica guapa” estar allí, como si se tratara de un error. Ese comentario me confirmó algo que seguimos pensando: que el malestar tiene una forma reconocible, que se nota, que se ve venir. Que no encaja con alguien que trabaja, que cumple, que parece estar bien. Pero ese día estábamos todos allí. Personas distintas, con vidas distintas, esperando en la misma sala. A veces no se ve. A veces no se nota. Y, aun así, está.

Ana Papineschi. Madrid

El no a la guerra de Sánchez

Deseo expresar mi profunda admiración por la postura del presidente del Gobierno español, quien, al contrario de tantos otros líderes del mundo libre, ha tenido la valentía y la fuerza moral de expresar su repugnancia por las atrocidades que tantísima gente está sufriendo en Gaza, en Ucrania, y ahora en Líbano, y por tener la firmeza de acusar sin rodeos a líderes políticos que están violando descaradamente el derecho internacional una y otra vez, pese a los riesgos que su denuncia pueda conllevar. Ojalá más políticos tuvieran su coraje.

Rosemary Graham. Dublín

Apuntes para la portavoz del PP

A finales de marzo, en menos de 24 horas se produjeron en el sur de Líbano dos ataques contra la misión de Naciones Unidas (Unifil) dirigida por el general español Antonio Bernal Martín. Murieron tres cascos azules indonesios, y un cuarto quedó en estado crítico. Desconozco si sobrevivió. Unos meses antes, tropas españolas en misión de la ONU sufrieron en sus proximidades el disparo de obuses por carros de combate israelíes. Tal vez la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, quien tendrá probablemente más información que un simple jubilado lector de prensa diaria, debería saber que las fuerzas israelíes no tienen en gran estima a las fuerzas de intermediación y no las consideran aliadas.

Luis Marín Mulet. Mojácar (Almería)

La fatiga de la ciudadanía

Tengo 36 años y he perdido el impulso. No ensucio el campo, voto a partidos democráticos y defiendo lo público. Entre cañas y cafés, nombro el genocidio en la franja de Gaza sin tapujos y combato el odio al forastero. No idolatro a dictadores que ni siquiera conocí. Con todo, parece poco. No abandero causas; me eclipsan la jornada infinita, los vaivenes económicos y el juicio externo. Ser adulto funcional, supongo. Intento recuperar fuelle con magnesio, cafeína e ibuprofeno, mientras los locos lanzan bombas y los listos se llenan los bolsillos. Yo paso. El hastío es mi refugio. A los 36, sobrevivir ya es mi mayor bandera.

Noemi Torollo. Madrid