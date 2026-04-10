El Gobierno exige al PP que se disculpe por frivolizar la detención de un soldado español por el Ejército israelí

Unos días después de que acabara la operación retorno de la Semana Santa, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, realizó este jueves un inusual ejercicio cuantitativo al afirmar que ella había pasado más tiempo retenida en controles de tráfico que lo que estuvo el casco azul español detenido por el Ejército israelí en el sur del Líbano. Varios miembros del Gobierno, como el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, han criticado este viernes estas declaraciones y han pedido al PP que se disculpe por las palabras de su portavoz. “Por respeto a los militares, a la ONU y al soldado que sufrió una situación bastante complicada, uno debería callarse”, afirmó el jueves la titular de Defensa, Margarita Robles.

Como reveló la ministra el miércoles, la detención del soldado se produjo este martes y se prolongó durante algo menos de una hora, después de que los militares israelíes que han invadido el sur del país bloqueasen el paso a un convoy logístico de la ONU. Robles ha explicado que el militar fue liberado después de que la ONU y el Gobierno español lo exigieran y que tanto este como el resto de cascos azules fueron objeto de “conductas agresivas” y “violencia evidente” por parte de un miembro del Ejército israelí “exaltado”.

Albares ha resaltado por su parte que el Partido Popular “tendría que pedir excusas al soldado, a la familia del soldado, a los 600 militares desplegados en la misión de la ONU en Líbano y a sus familias”. Las misiones, ha resaltado el ministro, son “difíciles y complejas”, y se dan en un entorno de “violencia extrema”. “Digo al PP que a un soldado español no se le retiene ni se le toca ni un solo segundo”, ha concluido el ministro de Exteriores.

A las críticas de los titulares de Defensa y Exteriores se ha sumado este viernes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha criticado la “ignorancia supina” de la portavoz popular y ha pedido a su partido “respeto” tanto a las misiones que lideran los militares españoles como a los profesionales de la Defensa. “Lo que ha hecho la señora Muñoz es burlarse de los militares españoles e internacionales hoy en el mundo”, ha denunciado. “La ignorancia que muestra es muy preocupante. Y además es gravísimo. Está comparando la vulneración de la legalidad internacional —este soldado estaba actuando en una misión del Consejo [de la ONU] y, por tanto, actuando amparado por la legalidad internacional— con una retención en un control de tráfico”, algo que ha tildado Díaz de “frívolo” en declaraciones a los medios en Barcelona. informa Paula Chouza.

La posición del PP respecto a asuntos internacionales, y más concretamente sobre Israel, ha sufrido constantes vaivenes en los últimos dos años. Si en un momento llegó a apoyar un Estado palestino —así lo reconocía en su programa electoral para los comicios de 2023, donde abogaba por una solución de dos Estados—, tras el reconocimiento del Gobierno español, en mayo de 2024, Alberto Núñez Feijóo afirmó: “Vamos a empoderar a Hamás”. Y su por entonces portavoz parlamentario, Miguel Tellado, remachó: “Lo que ha hecho Sánchez es tremendamente irresponsable. Está utilizando un conflicto internacional como cortina de humo para tapar los escándalos de su Gobierno“. Un año después, tras días de silencio y ante el giro de la UE ante la matanza indiscriminada de civiles en La Franja, Feijóo pidió públicamente a Israel que detuviese su ofensiva contra la población gazatí. Ahora, con la guerra en Irán, voces de dentro del partido lamentan que se han quedado ”en tierra de nadie".

Las palabras de Muñoz el jueves suponen el último de estos giros de los populares, que no acaban de situarse en la aparente dicotomía entre hacer oposición y defender instituciones como el Ejército y nociones como el patriotismo y la soberanía que tradicionalmente han llevado por bandera. Tellado ha defendido este viernes a su portavoz, y ha afirmado que las expresiones usadas por Muñoz eran “compatibles” con el respeto a las Fuerzas Armadas. La Guardia Civil, encargada, entre otras funciones, de controles de tráfico como en los que Muñoz afirma haber pasado más de una hora, es orgánicamente un cuerpo militar.