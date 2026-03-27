Cambio obligado en el Gobierno

El presidente del Gobierno procedió este jueves al relevo de María Jesús Montero, una decisión obligada por su marcha como candidata a la Junta de Andalucía y que se ha zanjado con cambios quirúrgicos en el seno del Ejecutivo, limitados a la promoción de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y al nombramiento inesperado de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda.

La salida de Montero marca, sin duda, un punto de inflexión en la legislatura. Se trata de una de las más estrechas colaboradoras de Pedro Sánchez en estos ocho años de Gobierno, uno de los pocos nombres que han permanecido en el Ejecutivo desde 2018 —junto a Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas— y su mano derecha también en el partido, como vicesecretaria general. Aunque su salida sigue la estela de Pilar Alegría —que abandonó el Ejecutivo el pasado diciembre para concurrir como candidata socialista a las elecciones de Aragón— con la marcha de Montero Sánchez pierde a su principal negociadora en materia de presupuestos y de financiación autonómica. De hecho, el PSOE ha subrayado ese perfil como señal de su apuesta por una candidata fuerte en Andalucía, buscando dar una batalla decisiva para el partido y tratar de recuperarse en un territorio clave.

Los dos perfiles elegidos para sustituir a Montero distan notablemente del de su antecesora. Cuerpo, nombrado ministro de Economía y Empresa tras la marcha de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones en diciembre de 2023, ha demostrado su solvencia y se ha ganado el respeto de colaboradores y rivales políticos dentro y fuera de España, con un carácter dialogante y ausente de estridencias, algo siempre de agradecer, y más en el actual momento de polarización. Cuerpo ha cobrado especial protagonismo en las últimas semanas en la confección del plan anticrisis, convalidado este jueves por el Congreso.

El nuevo vicepresidente tendrá que emplear esa capacidad de diálogo en el propio Gobierno de coalición para recomponer puentes con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con quien ha tenido sonoros choques de criterio —el último a cuenta del registro horario— y que llegó a acusarle de ser mala persona. Además, deberá asumir el perfil político que conlleva la vicepresidencia —es el sustituto del presidente del Gobierno en caso de ausencia— y ser capaz de trasladar las buenas cifras macroeconómicas que exhibe la economía española al día a día de los ciudadanos. Este jueves el INE confirmó que el PIB de España creció en 2025 un 2,8%, el doble que la zona euro. Y sin embargo los ciudadanos no perciben ese comportamiento diferencial.

En el caso del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, su trayectoria en la consejería de Hacienda de la Generalitat Valenciana le dota a priori de la sensibilidad territorial que se requiere para armar consensos en torno al nuevo modelo de financiación autonómica, un tema abierto, que forma parte de los acuerdos de investidura del Ejecutivo y del que se hace cargo asumiendo la propuesta de su antecesora, que ha sido rechazada por la mayoría de las comunidades autónomas. Y, por supuesto, afronta el reto de cumplir con el deber constitucional de elaborar unos Presupuestos Generales del Estado y presentarlos ante el Congreso para no acabar la legislatura con las cuentas prorrogadas de 2023. Una obligación que se hace aún más acuciante en momentos de máxima incertidumbre como el actual.