Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
Cartas al Director

Aritmética petrolera

Las lectoras y los lectores escriben sobre el precio de los carburantes, las procesiones en Sevilla, la actitud de Trump y Netanyahu y la última película de Santiago Segura

Cartel de precios en una gasolinera de Barcelona. DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS (DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS)
Cartas al Director
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El petróleo tarda en llegar del estrecho de Ormuz a España unos 17 días. Cuando llega a una de nuestras refinerías, requiere de otro tanto hasta que se convierte en combustible y se distribuye a las gasolineras. Por lo tanto, el combustible que compramos fue extraído y vendido hace unas cinco semanas. Sin embargo, a ese combustible inmediatamente se le incrementa el precio con la excusa de la subida del petróleo. Con ese juego, solo en España, las petroleras y el Estado con los impuestos (que confío reviertan en los servicios públicos) se embolsan millones de euros limpios cada día de los que oímos cuánto está subiendo el petróleo. Al parecer, esto es legal.

Koldo Palenzuela Gutiérrez. San Sebastián

Sevilla para todos, por favor

Que Sevilla es amada por su Semana Santa es algo conocido y los que vivimos en su centro urbano lo entendemos. Sabemos que en esos días no podremos mover el coche, que tendremos aglomeraciones en nuestras calles y que ir a por el pan podrá convertirse en una carrera de obstáculos. Pero eso es una cosa, y encontrarte una procesión cada dos semanas, como mínimo, todos los meses del año, es otra muy diferente. Calles cortadas y colapsadas, imposibilidad de usar el transporte público o de aparcar en nuestras calles y, en general, de hacer vida normal en nuestros barrios, ya sea enero, mayo u octubre, es demasiado. No todos los que aportamos al mantenimiento de la vida cotidiana del centro de nuestra ciudad, contribuyendo al negocio local, al ocio y a la cultura de barrio, somos capillitas. Nos gustan también otras cosas que, por desgracia, no están siendo fomentadas al mismo nivel por el Ayuntamiento, quizá por no ser auspiciadas por las hermandades. Señor alcalde, revise la agenda y aplique ecuanimidad, por favor.

María del Pilar Choza de Juan. Sevilla

La geopolítica del Viejo Oeste

En una de las escenas de El bueno, el feo y el malo, Clint Eastwood dice al hombre que lleva para entregarlo a la justicia y cobrar la recompensa: “El mundo se divide en dos mitades: los que encañonan y los que cavan. El revólver lo tengo yo, así que ya puedes coger la pala”. Y yo me pregunto: ¿Qué diferencia existe entre lo que se ve en esta escena y lo que está pasando en el mundo con Donald Trump y Benjamin Netanyahu? ¿No es esto lo que hacen con quienes no ven lo suficientemente armados para hacerles frente? Se están comportando como dos auténticos matones de películas del Oeste. Lo malo es que esto no es ficción.

Mario Suárez. Pilas (Sevilla)

Torrente y el esperpento

El esperpento ha vuelto. Esa capacidad de deformar la sociedad al máximo para criticarla es un recurso tan “español” que de forma brillante supo trabajar Valle Inclán, y cuyo bastón recoge Santiago Segura con Torrente Presidente. No soy, ni de lejos, fan de José Luis Torrente, un personaje que recoge todos los calificativos desagradables que encontramos en la RAE. Pero de lo que sí soy fan es de la capacidad que tiene el ser humano para reírse de uno mismo.

Mª Costa Barreda Medina. Torrent (Valencia)

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar. COMPRA POR 10,44€
escaparate
Regleta de enchufes para carga rápida de múltiples dispositivos. COMPRA POR 19,71€
escaparate
Adaptador CarPlay Inalámbrico para Apple y Android. COMPRA POR 24,99€
escaparate
Crema Hidratante Antiedad FP15 NIVEA MEN. COMPRA POR 8,09€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_