Un kit forense en el país de los 132.000 desaparecidos

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Un mechón de cabello, 10 uñas cortadas, una foto del rostro tomada cada seis meses, una prenda de ropa usada todo el día, fotografías de los dientes... Estos son algunos de los elementos que componen el llamado kit forense, una herramienta para documentar los rasgos biológicos personales. Se meten en una bolsa y se cierra con la esperanza de que nunca tenga que ser utilizado. Si se necesita, es para ayudar a encontrar a quien lo preparó porque ha desaparecido. La persona o su cadáver.

Anuncio del 'Kit Forense' emitido por el Gobierno de Tehuantepec y eliminado de sus redes sociales. Gobierno de Tehuantepec

En vísperas del pasado Día Internacional de la Mujer, el Gobierno municipal de Santo Domingo Tehuantepec, una ciudad del Estado mexicano de Oaxaca que suma unos 67.000 habitantes, publicó en sus redes un cartel morado invitando a un taller para el 8 de marzo. Entre posts de inauguraciones de obras, se leía una frase que ha desatado el enfado en las redes: “Elabora tu kit forense en caso de desaparición”. El taller, previsto para el día 6, no se llegó a impartir. Una funcionaria ha sido despedida por la polémica. El mensaje fue eliminado y se sustituyó por una disculpa de la presidenta del municipio, de Morena, el partido del Gobierno de izquierdas, y un vídeo de varios responsables de la organización en el que piden perdón.

“Insensible, irresponsable, macabro, nada preventivo”, publicó una periodista oaxaqueña en Facebook. “Hasta escalofríos me dio”. Otra usuaria, con 704.000 seguidores en X, señaló: “Imagínate vivir en un país en donde, como no pueden garantizar tu seguridad, te apoyan con un taller que te ayuda a elaborar tu kit de desaparición, para que cuando encuentren tu cadáver sea más fácil identificarte”. El colectivo feminista Brujas del Mar escribió en Facebook: “La obligación del Estado es evitar las desapariciones. Encima de que no pueden con eso, ahora también depositan en las mujeres la labor de crear sus propios archivos para que resuelvan si son víctimas de desaparición”.

Más que sobre la pertinencia del taller, quién lo estaba convocando o su utilidad, el kit forense habla de un país, México, con 132.113 desaparecidos, según datos oficiales, y en el que el fenómeno es “generalizado o sistemático”, como señaló la ONU hace unos meses. Habla de la impunidad y de la escasa acción de las autoridades ante esta crisis, en la que las madres, desde hace años, tienen que organizarse como pueden y salir a buscar a sus hijos, descubriendo fosas y horrores. En el fondo, todo kit de emergencia señala, de algún modo, el lugar al que no llega el Estado, sea en una catástrofe o ante la posibilidad de una agresión militar o un ciberataque.

A la polémica también se sumó la bióloga molecular Becky Bios, creadora de la herramienta, cuyo nombre completo es Kit Forense en Caso de Desaparición y Desastres Masivos ―México tiene una fuerte actividad sísmica―. Bios denunció en Facebook que ese taller suponía un plagio de su trabajo de años en su tesis para la maestría (un posgrado) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y recalcó que ella no tenía nada que ver con la organización ni trabaja para instituciones.

Bios ha sido acusada de normalizar las desapariciones por enseñar a periodistas, alumnos, maestros y brigadas de búsqueda a crear el kit, gracias al cual cuatro adolescentes desaparecidos fueron hallados, dos muertos y dos vivos. Lo hace desde la ciencia y desde el activismo feminista. Pero Bios, quien también da clase de Criminalística en la universidad, asegura que solo refleja una realidad. Otro taller sobre el kit forense que sí se impartió el 8 de marzo lo dio ella. Ante decenas de mujeres en Ciudad de México, afirmó, por momentos entre lágrimas: “México es un país peligroso para las mujeres. México es un país peligroso para las niñas. México es un país peligroso que no te va a buscar”.