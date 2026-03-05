Ir al contenido
Opinión
editorial

Nombramiento inadecuado

La propuesta de un alto cargo de Hacienda para dirigir la Airef es un desprecio a la necesaria apariencia de imparcialidad de las instituciones independientes

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con Inés Olóndriz durante una reunión en el Ministerio, el 10 de abril de 2025.Rafael Bastante (Europa Press)
El País
El País
Cristina Herrero cerró el pasado martes su etapa al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y, para sustituirla, el Consejo de Ministros propondrá la próxima semana a Inés Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica en el Ministerio de Hacienda. Sobre el papel, el currículum de Olóndriz resulta impecable, con gran formación académica y una dilatada carrera profesional, tanto en el sector público como en el privado. Pero en la práctica, Olóndriz va a tener que evaluar las mismas políticas de las que ella misma ha sido responsable en el Ministerio, como la quita de la deuda a las comunidades autónomas o la propuesta del modelo de financiación autonómica, y su juicio estará inevitablemente bajo sospecha. La controversia está servida. El nombramiento debe ser ratificado por el Congreso.

El Gobierno repite un patrón de nombramientos descuidados que no tienen en cuenta el daño que la imagen de falta de imparcialidad hace a las instituciones independientes del Gobierno. Así ocurrió con José Luis Escrivá, que pasó directamente del Consejo de Ministros a presidir el Banco de España, o Dolores Delgado, que pasó de ser ministra de Justicia a fiscal general del Estado. Son profesionales capacitados para los respectivos cargos, pero sus nombramientos resultaban a todas luces inadecuados. Esta política de nombramientos va en detrimento de la calidad de nuestras instituciones y de la propia democracia.

La Airef nació, precisamente de la mano de José Luis Escrivá en 2014, con una misión clara: supervisar las cuentas públicas con criterios técnicos, lejos del ruido político. Es un papel incómodo por definición, pero imprescindible. Herrero ha defendido con gran empeño la independencia de la institución y lo ha hecho hasta el final. En su despedida, ha denunciado la anomalía que supone la falta de Presupuestos y ha criticado la propuesta de reforma de la financiación autonómica o la sostenibilidad del sistema de pensiones. Gracias a ese empeño, la Airef ha contribuido en estos años a mejorar medidas como el Ingreso Mínimo Vital. La independencia puede ser incómoda para el Gobierno, pero contribuye a mejorar la eficacia de sus propias políticas.

La fiscalización independiente es un pilar esencial para la calidad democrática, la transparencia y la rendición de cuentas. Así se recoge como un objetivo en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y en los principios de la OCDE sobre gobernanza pública. Las políticas públicas deben ser sostenibles y cumplir con el propósito para el que se diseñan y para ello es indispensable una evaluación autónoma. Despreciar la apariencia de imparcialidad de una institución como la Airef abunda en un precedente que empobrece la democracia y es muy difícil de revertir.

