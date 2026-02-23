Pensar en la próxima generación

Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

La izquierda —y la izquierda de la izquierda— debería detenerse a pensar. No en clave táctica sino estratégica. No en el próximo titular sino en la próxima generación. La juventud vive un malestar silencioso. Es, probablemente, la generación más formada de nuestra historia y, paradójicamente, una de las más castigadas: precariedad estructural, salarios que no permiten emanciparse, dependencia familiar prolongada, acceso casi imposible a una vivienda digna, dificultad para proyectar un futuro estable e incluso para plantearse la maternidad o la paternidad. Ante este escenario, la reunificación de siglas puede ser una maniobra electoral. Pero no basta. Los jóvenes no buscan carteles nuevos ni eslóganes rehechos; buscan soluciones tangibles y horizontes creíbles. Si la izquierda aspira a reconectar con esa mayoría desencantada, necesitará algo más que alianzas tácticas: necesitará consensos sólidos, liderazgo solvente y propuestas que transformen las condiciones materiales de vida. Sin eso, cualquier estrategia será solo cosmética.

Juan Carlos Brage Leira. Fene (A Coruña)

Insultos deshumanizadores

¿En qué momento se ha normalizado la insensibilidad en el ámbito político? Muchos argumentos que se escuchan en el Congreso carecen de razonamiento lógico y se basan en ataques relacionados con tragedias mortales o abusos sexuales. La insensibilidad es tal que se trata a las víctimas como si fueran objetos políticos en vez de personas con emociones. Ante todo, se debe primar el amparo a quienes han sufrido tales desgracias. Paremos un momento y reconsideremos si en este país importan más los intereses políticos que los ciudadanos.

Juan Salvador Agüí Santamarta. Madrid

Lo que nadie te cuenta de opositar

No me refiero a todo lo que hay que estudiar, el dinero que gastas y todos los planes a los que, inevitablemente, vas a renunciar. Tampoco a la incertidumbre ni a la ansiedad. Me refiero al momento en el que termina el proceso en el que has invertido el último año de tu vida y no aparece tu nombre en el listado de aprobados. Aunque la posibilidad de que eso sucediera estaba ahí, nadie te prepara para quedarte a las puertas de conseguir tu sueño. Toca seguir estudiando y llevar el temario allá donde vaya. Todo para que en la próxima convocatoria pueda llamar a mi familia y decirles que esta vez una plaza es mía.

Noemi Muñiz Bustín. Colmenar Viejo (Madrid)

Maravilla e inquietud

Los avances tecnológicos en China comienzan a asemejarse a lo que hasta ahora solo veíamos en las películas de ciencia ficción. La Gala de la Fiesta de la Primavera y su espectáculo de robots fue impresionante, aun siguiéndolo en las redes. Lo que antes parecía imposible, ahora se ha logrado de una forma que supone un arrollador avance. Surge inevitablemente la pregunta: ¿cuál es el próximo paso? La tecnología avanza a la vez que el ser humano retrocede, y nace la inquietud por si sabremos adaptarnos a algo que supera nuestras capacidades.

Antoni Aliana Cano. Barcelona