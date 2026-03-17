El Gobierno liberará 11,5 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo

El Consejo de Ministros aprueba un acuerdo por el que pondrá en el mercado el equivalente a 12,3 días de consumo nacional, para amortiguar el precio de los carburantes

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un acuerdo para liberar 11,5 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo españolas, que equivalen a 12,3 días de consumo nacional, y el 2,9% de los 400 millones de barriles que el pasado 11 de marzo la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordó liberar de las reservas de emergencia mundiales, un tercio del total. Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien ha recordado que se trata “de la mayor liberación de recursos petrolíferos de la historia”. La anterior se produjo en 2022, en el marco de la Guerra de Ucrania, que supuso 180 millones de barriles.

España ha comenzado a liberar en una primera fase 3,75 millones de barriles, equivalentes a cuatro días de consumo, a los que se había comprometido de una manera “coordinada y multilateral”, ha señalado Aagesen. Esta fase se va a prolongar durante 15 días desde la publicación del acuerdo suscrito por los 32 miembros de la AIE. Los productos petrolíferos que se vayan liberando (se espera que los gasóleos sean la mayor parte, por la estructura de la demanda del país) “se ofrecerán a precios de mercado para su puesta en consumo”, indica el ministerio en un comunicado.

Y es que el objetivo de esta medida es amortiguar el efecto en el precio de los carburantes del conflicto desencadenado por Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo. España cuenta con reservas para 92 días de consumo nacional, de los cuales, 42 días corresponden a Cores (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos) y, el resto, a las que controla la industria petrolífera española. Precisamente, el ministerio ha estado negociando con los operadores del sector la aplicación de este acuerdo y esta misma tarde se volverá a reunir con representantes de Cores (entidad dependiente del ministerio que se encargará de supervisar todo el procedimiento) y AICE, la patronal de las petroleras, como Repsol o Moeve, para seguir coordinando la situación.

Las primeras reservas que se liberarán son las que están en manos de estas compañías. La decisión de que se liberen las reservas que custodian los operadores es porque, de esta forma, “llegarán de una manera más ágil al consumidor final”, según Aagesen, pues los operadores pueden trasladarlas rápidamente, a través de sus canales de distribución.

Los 11,5 millones de barriles de repartirán del siguiente modo: 2,2 millones de barriles de gasolinas; 9 millones de destilados medios (gasóleos y querosenos) y 227.000 barriles de fuelóleo. En una primera fase, se pondrán a disposición cuatro días (3,75 millones) que se prolongarán otros 15 días. En una segunda fase, el Gobierno, en coordinación con las empresas, se habilitará a Transición Ecológica para decidir sobre los 8,3 días de consumo restante, hasta ocho millones de barriles.

Plan extraordinario el viernes

Aagesen ha avanzado, asimismo, que el viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, se aprobará un paquete de medidas para “acotar” los precios de la energía, para proteger a los consumidores vulnerables y a los sectores más expuestos al impacto de la crisis, como el transporte, el agrícola y el pesquero, con la flexibilidad necesaria para “ir adaptándonos a la evolución” de dicha crisis. También, y así lo ha subrayado también el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presente en la rueda de prensa, “medidas estructurales”.

Aagesen ha lanzado un mensaje de calma ante un conflicto que está provocando una gran volatilidad de los precios del crudo y del gas, que se han incrementado en este periodo un 60% y un 54%, respectivamente. Si bien, valores muy lejanos a los registrados con la guerra de Ucrania. Así, recordó que el precio del gas pasó de 98 euros/MWh en febrero de 2022 al 240 euros en agosto de ese año, y el crudo se disparó desde los 85 dólares/barril a 110 dólares en el mismo periodo. Son los países asiáticos los que están viviendo ahora una situación similar a la que vivió Europa tras la invasión de Ucrania, consideró Aagesen.

También para el ministro de Economía, la situación actual dista mucho de aquella, tanto desde el punto de vista energético como económico, y que “el país está mejor preparado”. En este sentido, coincidió con Aagesen en que el mix eléctrico, con un peso de las renovables del 57%, está contribuyendo a amortiguar la volatilidad de los precios de la luz en España, que se han situado en las dos últimas semanas un 45% por debajo de los principales países europeos.

Para Carlos Cuerpo, “el mayor reto” que se observa tras el inicio de la guerra de Irán es la evolución de los precios de la gasolina, que ha subido un 16%; del gasóleo, un 28%, y de los fertilizantes, entre un 40% y un 50%. Además de la liberalización de reservas estratégicas, el Consejo de Ministros aprobará el viernes “un plan extraordinario de respuesta” para aliviar la factura de la energía, que presentará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.