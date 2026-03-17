Petro asegura tener indicios de que Ecuador ha bombardeado Colombia, mientras Noboa lo niega

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha asegurado sobre la medianoche del lunes que Ecuador es el responsable del lanzamiento de varias bombas hacia el país que dirige. Según ha denunciado el mandatario de izquierda, las autoridades locales han reportado varias explosiones y han encontrado una bomba que, afirma, fue lanzada desde un avión hacia el lado colombiano de la frontera. Dicho hallazgo, ha señalado, ratifica su sospecha de que el país está siendo bombardeado por las fuerzas estatales de Ecuador.

“Se va a investigar bien los modos. Muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador, y no son los grupos armados”, dijo el mandatario durante la reunión con su Gabinete. “Ya van muchos estallidos”, añadió. Petro también dijo que tiene una grabación que serviría como prueba: “Hay una grabación, que creo debe hacerse pública. No la hicimos nosotros, llegó, porque eso proviene de Ecuador”, añadió.

Friontera entre Colombia y Ecuador desde Ipiales, el 31 de enero. Karen Toro (REUTERS)

Horas después, su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, ha salido a desmentirlo: “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, escribió en un mensaje de X. Aunque ha explicado que sí hay combates, ha aclarado que no han sido en territorio de Colombia. Señala que, en la lucha contra el “narcoterrorismo”, Ecuador ha bombardeado lugares que servían de escondite para esos grupos, “en gran parte colombianos que su mismo Gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera. Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”.

El choque se da en medio de una guerra arancelaria entre los dos países, que inició en enero cuando Noboa recriminó a Colombia por no apoyarle en la lucha contra el narcotráfico. Mientras el problema comercial crece, con aranceles recíprocos que ya llegan al 50%, Ecuador enfrenta un toque de queda en un tercio de su territorio, por cuenta de una lucha contra el narcotráfico que ha llevado al país, hace pocos años comparativamente tranquilo, a tener algunas de las ciudades con mayores tasas de homicidios del mundo. Por su parte, Colombia, el mayor productor de cocaína, está en plena campaña para elegir al sucesor de Petro en las urnas el próximo 21 de mayo.

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