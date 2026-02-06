Petro confía en la mediación de Trump para resolver la guerra comercial con Ecuador

Al partir de Colombia con rumbo a Washington, Gustavo Petro dejaba este lunes el país en una compleja situación comercial. El fin de semana entraron en vigor los aranceles del 30% a algunos productos colombianos en Ecuador, una medida que tomó unilateralmente el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y que justificó en la supuesta falta de “cooperación en seguridad”. El Gobierno colombiano respondió con el anuncio de tarifas recíprocas y con la suspensión de la exportación de electricidad; Quito contraatacó con sobrecostos al petróleo colombiano. La guerra comercial había iniciado, pero a Petro le quedaba una bala: la reunión con Donald Trump.

El presidente colombiano explicó el martes, al salir de la Casa Blanca, que esa crisis fue uno de los temas que se trataron en el encuentro. De acuerdo con Petro, hay una “bola de desinformación” entre Noboa y él, pues existe una “fuerza que le interesa que los países rompan sus relaciones diplomáticas”. Por eso, le pidió a Trump mediar en la maltrecha relación que tiene un impacto representativo en ambas economías. “Trump aceptó mediar. Dijo ‘Bueno, voy a llamarlo [a Noboa]”, detalló en una entrevista con Julio Sánchez Cristo, de Caracol Radio. “El narcotráfico se está expandiendo hacia el sur, se está metiendo en Ecuador. Estamos dispuestos a ayudarlos para que el narcotráfico no se tome el país y a apoyar esa democracia”, añadió.

Este jueves, apenas dos días después, la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, confirmó que ya hay negociaciones en curso para suspender los aranceles en ambos lados de la frontera. “Hicimos una propuesta y ellos hicieron una contrapropuesta. Los ministerios debemos reunirnos este fin de semana o a más tardar el siguiente, para llegar a un acuerdo sobre la tarifa que le han puesto al gas”, dijo la ministra de Exteriores en una entrevista con Blu Radio. Es el primer contacto formal para buscar un acuerdo, tras el desaire que tuvo Petro por parte de Noboa en Panamá, durante el Foro Económico de la CAF, celebrado la semana pasada.

El Ejecutivo colombiano se ha mostrado dispuesto a llegar a un acuerdo con su homólogo, pero también ha dejado en claro que no hay una carencia de cooperación militar. Por el contrario, sostiene que la ofensiva que ha hecho el ejército colombiano en el sur del país, para combatir a los grupos ilegales y destruir laboratorios y campamentos de coca, es lo que ha provocado que los ilegales decidan cruzar la frontera, y que esto provocó la ira de Noboa. En Ecuador, la violencia sigue en aumento —2025 cerró con 9.216 homicidios, la cifra más alta desde que hay registros y un 30,4% mayor que la del año anterior— y los negocios del narcotráfico y la minería ilegal se han instalado en la vida diaria.

Para dar peso a este argumento, el Ministerio de Defensa colombiano ha anunciado varios resultados de seguridad en la zona fronteriza. El jefe de la cartera, Pedro Sánchez, informó el lunes que desplegó a más de 11.000 militares para “fortalecer las operaciones terrestres, marítimas, fluviales y aéreas para asfixiar de manera contundente el narcotráfico” en la frontera sur. Además, recalcó que “la presión sobre las amenazas exige operaciones espejo” del país vecino. Un día después, el Ministerio dio a conocer la captura de alias Pitufo, un cabecilla financiero de las disidencias de alias Araña en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador.

La situación en la frontera es crítica. El paso más importante es el del puente internacional de Rumichaca, ubicado en Ipiales. El presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, Iván Flórez, señala que hay una gran sensación de inestabilidad entre los empresarios y comerciantes. “Desde el día uno del anuncio [el 22 de enero] comenzamos a sentir los efectos: los gremios manifestaron su temor al impacto económico y se armó el caos. Todos los camioneros querían pasar lo más pronto posible para evitar las tarifas; para la gente del común, incluidos los turistas, hay mucha incertidumbre sobre lo que pueden comprar ”, cuenta en una conversación telefónica.

El efecto inmediato de esta medida, precisa Flórez, es el avance de las redes ilegales. “Si no detenemos esta guerra comercial, el contrabando crecerá en ambos lados de la frontera por un hecho obvio: el mercado y la demanda de productos siguen existiendo. Las mercancías harán su paso, de manera legal o no”, agrega.

Las tarifas anunciadas por ambos países contravienen lo firmado como miembros de la Comunidad Andina (CAN), un organismo internacional nacido en los años sesenta para integrar económicamente la región. El secretario de la CAN, el peruano Gonzalo Gutiérrez Reinel, instó a ambos países a abrir canales de diálogo para “privilegiar la integración latinoamericana como base para alcanzar el bienestar de los ciudadanos andinos”. Varios expertos han recalcado que invocar razones de seguridad nacional para imponer gravámenes adicionales no es una justificación, por lo que, incluso, Colombia podría abrir un expediente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Flórez rechaza, en todo caso, que el peso de la disputa binacional recaiga sobre el empresariado: “El problema entre ambos países se puede arreglar con un plan conjunto de inteligencia y acordar el tema militar. Pero cargarle el tema de la defensa de la soberanía nacional a los comerciantes con castigos arancelarios no es prudente por parte de ninguno de los prudentes. La seguridad es competencia de los Gobiernos, no de los empresarios”.