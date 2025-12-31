Hacienda convoca más de 1.000 plazas para diferentes cuerpos y personal laboral

El Ministerio de Hacienda ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de más de 1.000 plazas para diferentes cuerpos dependientes de esta cartera, así como para personal laboral. El Ministerio que dirige María Jesús Montero abrió la convocatoria, en turno libre, de 128 vacantes para el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. De esas, diez plazas se destinarán a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Además, se ofertan 60 plazas de promoción interna, con cinco de ellas reservadas para personas con discapacidad. Los aspirantes a inspectores de Hacienda deberán contar con un título de Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado.

En el caso del Cuerpo Técnico de Hacienda, se han convocado 446 plazas de promoción interna, con un cupo de 36 para opositores con un grado de discapacidad igual o superior al 33%; y 220 para promoción interna, con 18 reservadas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Para acceder a este Cuerpo, el candidato debe estar en posesión de un título de diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o graduado.

Por otro lado, el Ministerio ha publicado la convocatoria para el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, con 109 plazas de turno libre, con seis reservadas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y 35 para promoción interna, con dos destinadas a personas con discapacidad. Los aspirantes deberán contar con el título de Arquitecto o el título que habilite para el ejercicio de estas funciones.

Vigilancia aduanera

El BOE también ha publicado este miércoles la oferta de 120 vacantes en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. En concreto, 100 están destinadas a la especialidad de Investigación y las otras 20 a la especialidad Marítima. Esta última reserva ocho plazas a militares profesionales de tropa y marinería que lleven cinco años de servicios como tales, y serán cubiertas por el procedimiento de oposición. En caso de que no se cubran estos puestos, se acumularán a las vacantes convocadas por el sistema general de acceso libre de la especialidad Marítima. Los aspirantes a este Cuerpo deben contar con carné de conducir clase B en ambas especialidades y, en el caso de Marítima, también tendrán que estar en posesión del título profesional de marinero de puente, marinero de máquinas o marinero pescador. Asimismo, exige comprometerse a portar armas en el ejercicio de las funciones.

La Agencia Tributaria también ha convocado el proceso de selección para seis plazas de acceso libre en el Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas. Los aspirantes deberán contar con una titulación de Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado.

Por otro lado, este miércoles también se han convocado 26 plazas de turno libre y 35 de promoción interna para el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, en las especialidades de Investigación, Navegación, Propulsión y Comunicaciones. En el caso de las vacantes de turno libre, 11 serán para Investigación; siete para Navegación; otras siete para Propulsión; y una para Comunicaciones. Las 35 plazas de promoción interna se reparten en 15 para Investigación; diez para Navegación; y otras diez para Propulsión.

Para acceder a este proceso selectivo, se exige estar en posesión de un título de diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica o grado para la especialidad de Investigación. Para la especialidad de Navegación se requiere un diploma en Navegación Marítima, un grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, o un grado en Náutica y Transporte Marítimo, o titulaciones equivalentes. En el caso de la especialidad de Propulsión, es necesario ser diplomado Máquinas Navales o graduado en Ingeniería Marina o en Tecnologías Marinas, o titulaciones equivalentes.

Por su parte, quienes aspiren a la especialidad de Comunicaciones deberán ser diplomados o ingenieros técnicos industriales, diplomados o ingenieros en Telecomunicaciones, diplomados en Radioelectrónica Naval, o graduados en Ingeniería Técnica Industrial, en Ingeniería de Telecomunicaciones, o en Radioelectrónica Naval.

Hacienda también ha publicado en el BOE de este miércoles ocho plazas de turno libre y 15 de promoción interna para el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera. De las ocho de turno libre, cuatro serán para Investigación; dos para Navegación; una para Propulsión; y otra para Comunicaciones. En el caso de la promoción interna, se ofertaron seis para Investigación; tres para Navegación; dos para Propulsión; y cuatro para Comunicaciones.

Personal laboral

Además, Hacienda ha publicado la convocatoria de 40 plazas de promoción interna para el grupo I2 de Información y asistencia, con seis de ellas reservadas a personas con discapacidad. Las plazas no cubiertas en el cupo de reserva para personas con discapacidad se acumularán a las de acceso general. Este miércoles también se han convocado los procesos selectivos para el ingreso por turno libre de los grupos profesionales T3, T4 y T5, y por promoción interna en los grupos profesionales T2, T3 y T4.

En el turno libre, se han abierto cinco vacantes para técnico superior en mantenimiento general (T3), otras cinco para técnico medio en mantenimiento general (T4) y 30 para ayudante en tareas de apoyo (T5), con un total de 40 plazas. En promoción interna, se ofertaron dos vacantes para titulados medios, con la especialidad de ingeniería y arquitectura técnica (T2); 34 para técnico superior en mantenimiento general (T3); 24 para técnico medio en mantenimiento general (T4), y 30 para ayudante en tareas de apoyo (T5), con un total de 90 plazas.