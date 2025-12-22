El BOE publica la convocatoria de 17.986 plazas en la Administración General del Estado

El Gobierno convoca plazas de administrativos y técnicos de informática y de auxiliares de la Administración, entre otros puestos

El Boletín Oficial del Estado de este lunes incluye la convocatoria de 17.986 plazas en la Administración General del Estado (AGE). Como especifica la resolución publicada por la Secretaria de Estado de Función Pública, son puestos ya conocidos, incluidos en las ofertas de empleo público de 2025, 2024 y 2023. La novedad de este lunes es que se convocan oficialmente casi 18.000 puestos para la AGE.

El Ministerio de Función Pública indica en una nota de prensa que las plazas corresponderán a cinco cuerpos en su modalidad de turno libre y promoción interna. Son los de administrativos y técnicos auxiliares de Informática (C1), auxiliares de la Administración (C2), gestión de la Administración civil del Estado y de gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado (A2).

“Esta convocatoria”, agrega el ministerio que dirige Óscar López, “se enmarca en la hoja de ruta definida por el consenso por una Administración Abierta, orientada a promover un empleo público proactivo, innovador e inclusivo. Con ella se impulsa la atracción y retención de talento mediante procesos selectivos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

El Gobierno especifica que la titulación mínima para presentarse a las plazas contenidas en el subgrupo C2 es haber completado la educación secundaria; para el subgrupo C1 se requerirá el título de bachiller o técnico; y para el subgrupo A2 se exigirá el título de diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o grado.

Función pública explica que las casi 18.000 plazas se reparten así:

Para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado habrá 1.700 plazas de turno libre (156 para el cupo de discapacidad) y 720 para promoción interna.

Para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado se ofrecen 2.512 plazas (230 para cupo de discapacidad) y 6.178 de promoción interna.

Para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado habrá 1.030 plazas (186 para el cupo de discapacidad) y 340 de promoción interna.

En el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se convocan 1.356 plazas (266 para reserva de discapacidad) y 2.950 para promoción interna.

Para el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, un total de 680 plazas y 520 de promoción interna.

El departamento que dirige López especifica que para participar en estas pruebas selectivas se deberá presentar electrónicamente la solicitud de admisión (se puede hacer mediante este enlace). El plazo es de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, 20 días hábiles desde este martes.

Ofertas de empleo récord

El Gobierno aprobó la última oferta de empleo público en verano. Rompió la dinámica de los últimos años: la cifra cae respecto a la de 2024y a la de 2023, tras cuatro años de alzas consecutivas. Fueron 36.588 plazas, una bajada del 8,8% respecto a las 40.121 del año pasado, aunque cabe destacar que esa oferta marcó el récord desde que hay registros consolidados. Así, aunque menor que la del año previo y la del anterior, la oferta de 2025 sí supera las ya altas cifras del resto de años desde 2018, cuando empezó el mandato de Pedro Sánchez. El Gobierno calculó que con esta oferta se crean 5.400 empleos en la AGE.

Por otro lado, el Congreso respaldó la semana pasada la subida salarial de los funcionarios en 2025 y 2026. Se trata de una subida del 2,5% en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y del 1,5% desde el primer día de 2026, lo que supondrá un alza acumulada del 4% (a lo que se puede sumar otro 0,5% en función del IPC del próximo ejercicio). El acuerdo del Ejecutivo con los sindicatos establece otros siete puntos de incremento hasta 2028, para llegar hasta un 11% acumulado en cuatro años.