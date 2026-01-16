Groenlandia y la voz de Europa

En términos de mise en scène, poco puede reprocharse al equipo de Trump. La presión previa a la rueda de prensa, la imagen viral mirando hacia la ventana de Groenlandia, el gesto medido: anhelo y capricho convertidos en mensaje político. En el terreno del espectáculo, EE UU se mueve con soltura. En el de la narrativa, no todo está perdido. Europa nace, según Ovidio, de un rapto. La joven fenicia, aterrada, se aferra al cuerno del toro (Zeus) mientras intenta llamar a los suyos. El viento arrastra su voz y ninguna orilla responde. No hay elección posible. En ese mito fundacional, Europa no tiene voz. Hoy, EE UU se presenta como actor hegemónico, armado de poder militar y político, para proyectar su influencia sobre Groenlandia. Pero esta vez la respuesta ha sido clara. Desde Nuuk se ha afirmado que, de tener que elegir, elegirían el Reino de Dinamarca; elegirían mantener su vínculo con Europa. La voz de quien tiene gobierno y voluntad propia. Así se revisita y actualiza el mito. Ahora, donde hubo rapto, hay palabra. Donde hubo silencio, hay decisión. Porque las batallas políticas contemporáneas se libran, cada vez más, en el terreno de las narrativas.

Alex Tiraplegui Garjón. Pamplona

Privilegiados del primer mundo

Salgo de casa de noche, por suerte he podido ver a mi hijo de un año un ratito despierto y a mi marido. Cuando vuelva será de noche otra vez. Probablemente mi hijo esté ya dormido y mi marido preparado para salir por la puerta para hacer un poco de deporte. Cuando él vuelva, yo ya estaré dormida, apurando cada segundo para descansar. Y aun así, no me da para ahorrar nada al mes. Cada día me pregunto: ¿es así? ¿De quién es la culpa? ¿Hice algo mal en el proceso de construir mi vida o la vida es esto? Para colmo, soy consciente de que formo parte del 1% más privilegiado del mundo.

Casilda Machado de la Pisa. Madrid

Para sorpresa de nadie

Lo raro era que no hubiera salido nada de Julio Iglesias. Es Julio Iglesias. Lo que pasa es que antes se llamaba ser un Don Juan a ser un baboso atractivo. Para ellos era un modelo aspiracional. Y a nosotras se nos enseñaba a aceptar y normalizar la atención de este tipo de hombres para validarnos sexualmente. Por eso muchos y muchas aún les defienden. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso.

Almudena Ruiz de las Heras. Madrid

Mejorar el sistema arbitral

En el fútbol actual, el sistema arbitral sigue generando serias dudas sobre su eficacia, pese al auxilio ofrecido por el VAR. De la decisión del árbitro dependen títulos, permanencias en la división e incluso la misma historia de clubs de fútbol. En un deporte similar, mucho menos seguido como es el fútbol americano, se cuenta con un equipo de varios árbitros, cada uno encargado de una zona específica del campo, lo que reduce errores. Además, el uso de la tecnología es más claro y decisivo. Resulta extraño que el deporte más seguido del mundo no tenga varios árbitros principales encargados cada uno de una zona concreta, para garantizar que faltas, penaltis, tarjetas y fueras de juego lo son realmente y haya mucha más tecnología para evitar equivocarse.

Luis Mariano Moreno Ecija. Getafe (Madrid)