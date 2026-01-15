La doble vara de Ayuso ante las acusaciones de agresión sexual

Las palabras son estas: desprestigio y descrédito. Sinónimos. La primera la utilizó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un mensaje en su perfil de X para defender a Julio Iglesias de las acusaciones de agresión sexual a dos extrabajadoras que ha revelado una investigación de eldiario.es y Univisión Noticias. “La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”, escribió el martes. La segunda la ha dicho este miércoles el portavoz del Ejecutivo y hombre fuerte de Ayuso en el gobierno, Miguel Ángel García Martín: “Nosotros no vamos a contribuir al descrédito de nadie”. El relato parece claro: la Comunidad de Madrid, en pos de la prudencia, no se pronuncia ―e incluso defiende― sobre las denuncias de agresión sexual contra una figura pública mientras no exista una sentencia condenatoria, como ya hicieron con el tenor Plácido Domingo, acusado de acoso sexual por nueve mujeres. Pero el relato de la cautela deja de ser tal si las acusaciones pueden ofrecer rédito político y avivar el enfrentamiento con la oposición y, sobre todo, el Gobierno central.

Cuando el acusado fue el dirigente socialista Paco Salazar, quien fue hombre clave en el equipo de Pedro Sánchez y en la Moncloa, y que dimitió después de que una investigación de eldiario.es revelara el acoso y abuso a dos subordinadas del partido, las palabras de Ayuso, y del resto personas de su núcleo, fueron otras. Ya no hubo prudencia. “La utilización del peso de ser políticos con cargos de responsabilidad para apropiarse o para en cierto modo acosar a su entorno, a mujeres de dentro y de fuera de su partido y de la propia Moncloa. Debe ser que de ahí nació el concepto de las listas cremallera. Lo que está claro es que para nosotras es un bochorno y pienso que tanto dar lecciones de cremalleras, tanto dar lecciones de la mujer en política...”, dijo durante el balance anual el 17 de diciembre. Intervención que el PP de Madrid compartió en sus redes sociales junto con la frase “por Salazar”.

Los reproches, dirigidos al conjunto del partido socialista y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también llegaron a la Asamblea. “Viendo los gustos de los socialistas que están yendo a prisión. Díganme, ¿a quién van a poner a frente del PSOE, a Rocco Siffredi? [un actor porno]”. Entonces, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se sumó a las críticas. “Toda la política feminista del PSOE se ha desmoronado”, opinó. No ha sido así con el caso del cantante español. Feijóo se ha alejado de la narrativa de Ayuso al considerar “muy graves” las acusaciones contra Julio Iglesias, y el martes, cuando se conocieron las denuncias, pidió investigarlas.

Apenas 24 horas después, García Martín, portavoz del gobierno Regional, ha defendido la postura de la presidenta y ha pedido “prudencia” a la oposición: “Hay que pedir también a todos la misma prudencia. Nos gustaría que otros que han salido tan rápido a desacreditar a esta persona hubieran sido igual de rápidos, igual de vehementes a la hora de pedir, por ejemplo, que se investigara el caso Salazar”, ha comentado tras el Consejo de Gobierno. Preguntado por la contradicción a la hora de apelar a la prudencia con figuras como Iglesias y no hacerlo con rivales políticos, ha respondido: “Los que tienen que tener coherencia son los otros. Nosotros, en principio, somos coherentes”.

Alfonso Serrano, número dos de la presidenta y una de sus personas de máxima confianza, también ha defendido esta narrativa en el programa En boca todos: “No podemos aceptar que haya un partido que, porque la persona involucrada no es de su cuerda política [en referencia a Julio Iglesias], pretenden machacar socialmente y estigmatizarlo”. Y ha acusado a la izquierda de utilizar las acusaciones para “atacar” al gobierno de la Comunidad de Madrid y “tapar sus propias culpas”.

Hace cuatro días, las Nuevas Generaciones del PP en Madrid colocaron a modo de burla un punto violeta frente a la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, y lo promocionaron en un video subido a sus redes sociales: “En el número 70 hay un epicentro de babosos y acosadores”.

En 2024, cuando la actriz y presentadora de televisión Elisa Mouliaá denunció al exportavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, por un episodio de violencia machista, Ayuso tampoco aplicó la prudencia. “¿Usted me ha preguntado por el clima o por el clímax? Porque si de algo sabe su partido es de calentamiento. ¿Van a beneficiar con su ley del sí es sí a Errejón? Cuando venían de otro partido que se llamaba Unidas Podemos, ¿no se llamaba Unidas Podemos en torno al macho alfa para que nos meta en una lista?”, espetó entonces en la Asamblea a Manuela Bergerot, la líder de Más Madrid. Y siguió: “¿Llegaban solas y borrachas a casa cuando salían con Errejón de noche?”.

El tono vehemente y directo que empleó en ese momento no lo utilizó cinco años antes, cuando en 2019 nueve mujeres acusaron al tenor español Plácido Domingo, una de las figuras más importantes de la historia de la ópera, de acoso sexual. Y en 2020, una investigación del sindicato de músicos de ópera de Estados Unidos (AGMA) concluyó que el cantante acosó sexualmente a mujeres y abusó de su poder.

“A mí eso me parece decepcionante si se confirma, pero yo nunca me posicioné antes ni después ni hice juicios de valor. Tengo que separar lo profesional de la persona, porque son cosas diferentes. Es uno de los mejores tenores de la historia y todo lo que parece que a continuación puede haber hecho claro que me decepciona como a cualquiera”, expresó Ayuso en una entrevista en Espejo Público. En su cuenta de X compartió una portada con una entrevista donde el cantante defendía su inocencia. “El más grande”, escribió Ayuso entonces. Y en otra sus publicaciones, nada más conocerse las acusaciones, dijo: “El arte, la profesionalidad y la presunción de inocencia no pueden verse empañadas por la ‘pena del telediario”. Ante todo, prudencia.