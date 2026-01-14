Yolanda Díaz defiende retirar la Medalla de Bellas Artes a Julio Iglesias por “ética” tras la denuncia de dos extrabajadoras

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, ha defendido este miércoles retirar la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que recibió Julio Iglesias en 2010 de parte del Ejecutivo por una cuestión “ética”, tras las denuncias de agresión sexual contra el cantante. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido por su parte saber “realmente lo que hay de verdad” en la acusación. Mientras, Amnistía Internacional señala que las dos mujeres que denunciaron al cantante español lo hicieron para que otras lo denuncien y no vuelvan a sufrir abusos de este tipo. Portavoces de esta organización y de Women’s Link, que las representan ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ofrecerán una rueda de prensa en la tarde de este miércoles para explicar el caso.

En una entrevista este miércoles en TVE, Díaz ha dicho que ha hablado sobre esta posibilidad con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también de Sumar, y que él mismo “resolverá estos días” la cuestión de la medalla. Asimismo, ha señalado que no llegaron a abordar este asunto el martes en el Consejo de Ministros, ya que no estaba en el orden del día, pero la propia vicepresidenta se ha mostrado a favor de retirar esta distinción a Julio Iglesias y no cree que esto suponga una vulneración de su presunción de inocencia.

“Una cuestión es la responsabilidad penal que uno pueda tener, y luego está la responsabilidad, digamos, de carácter ético (...) Y en este sentido, parece que todo lo que estamos conociendo requiere una actuación ejemplarizante en esta materia”, ha añadido.

Díaz ha pedido un “compromiso público” a todos los dirigentes políticos ante este tipo de casos y ha criticado la reacción de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se ha negado a retirar la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid concedida a Julio Iglesias en 2012 al señalar que “no contribuirá al desprestigio” de un cantante “universal”. En su opinión, con esta actitud Ayuso se ha colocado al lado del “machismo” y de la “violación de los derechos humanos”, y se ha preguntado si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se siente cómodo con estas declaraciones de la presidenta madrileña.

Más tarde, Feijóo se ha mostrado “muy sorprendido” por las “graves” denuncias y ha pedido centrarse en la investigación abierta para saber “realmente lo que hay de verdad” en ellas. En una entrevista en Telecinco, ha dicho que está, como la mayoría de los españoles, “muy, muy sorprendido” con lo que se conoció este martes. “No le oculto mi absoluta sorpresa”, ha remarcado.

El líder de la oposición ha agregado que es necesario que la investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Nacional se haga y que digan “exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo”. Para Feijóo, es importante conocer qué es lo que hay porque las denuncias de las dos mujeres son “muy graves” y “porque conviene saber si eso es verdad”.

“Múltiples formas de violencia”

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha emitido un comunicado en el que señala que las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron, representadas por Women’s Link, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante Julio Iglesias, coinciden al señalar que han denunciado para que otras lo denuncien y no vuelvan a sufrir abusos de este tipo. El caso ha sido destapado por eldiario.es y Univisión.

La nota apunta que, según la denuncia estas mujeres, “habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica— por parte de Julio Iglesias, entre enero y octubre de 2021 mientras laboraban en propiedades que el acusado tiene en República Dominicana y Bahamas”. “Según su testimonio, el denunciado las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato”.

El 5 de enero, continúa el comunicado, “se pusieron en conocimiento de la Fiscalía hechos “que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual”, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores”.

Amnistía Internacional refiere que durante cerca de cinco años, las denunciantes “no hablaron de lo sucedido por temor a represalias profesionales, a la falta de canales seguros de denuncia y a una cultura que históricamente ha desestimado y desacreditado las voces de las sobrevivientes”. Una de ellas ha asegurado, según el comunicado, que lo que persigue “es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él. Quiero llevar el mensaje de que las mujeres somos víctimas y sobrevivientes, no victimarias ni culpables”. De acuerdo con los testimonios, añade Amnistía Internacional, “sus experiencias podrían presentar similitudes con las de otras mujeres de América del Sur y del Caribe que habrían trabajado para el denunciado”. Tras conocer los hechos, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional España ha decidido apoyar a las denunciantes y solicita que se investigue.