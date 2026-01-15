Trump tiene un serio problema en Cáceres

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Un momento: solo estamos a 15 de enero. De un tiempo a esta parte, existe cierta rivalidad entre los años: 2020 trajo la pandemia, 2022 la invasión rusa a Ucrania, y 2026… vete a saber, pero ya ha dado sus primeros pasos. Y qué pasos. La frase de Mariano Rajoy —son todas buenísimas— “cuanto peor para todos, mejor” se aplica a rajatabla. 2026, en fin, lleva dos semanas y parece ya un siglo. Que si Estados Unidos captura a Nicolás Maduro en Caracas. Que si Groenlandia. Que si Irán está patas arriba. En fin. ¿Y Cáceres? ¿Qué narices pasa en Cáceres? En teoría, poca cosa. Hay una bella alameda en pleno centro, que se llama paseo de Cánovas y que va a ser reformada. Esta debería ser la noticia cacereña para 2026. Pero —siempre hay peros en los inicios del año– los dos concejales de Unidas Podemos en la ciudad extremeña, de casi 100.000 vecinos y gobernada por el PP, han propuesto que el Ayuntamiento, que tiene 25 ediles, declare hoy a Donald Trump persona non grata. Poca broma.

La iniciativa, que debate este jueves el pleno municipal, puede parecer una tontería. Y, efectivamente, lo es. Y ha desatado el cachondeo entre los vecinos del patio de las redes sociales. El diario Hoy publicó la noticia a las 12.19 del lunes: “Unidas Podemos propone declarar a Donald Trump persona ‘non grata’ en Cáceres”. Ya ha superado el millón de visualizaciones. Y decenas de comentarios. “Esto lo cambia todo”, escribió uno con toda la razón del mundo. “Y en Murcia, que se joda”, señaló otro con cierta envidia, quizá. “Si no llega ni el tren va a llegar Trump aquí. Dejad de hacer el gilipollas”, apuntó un tuitero que apunta más a tertuliano. “Me causa ansiedad geopolítica” es un mensaje más acorde con los nuevos tiempos. Y quizá el mejor: “Y encima no podrá ni comer en el Atrio”.

Es de suponer que Marco Rubio estará haciendo llamadas a estas horas para tratar de frenar el pleno municipal. Sobre todo, antes de entrar por el Arco de la Estrella e invadir la ciudad.

La web de Podemos en Cáceres explica así a los ciudadanos su gran propuesta: “El grupo municipal, ante las actuaciones de EE UU ‘que están poniendo en peligro la seguridad y el futuro de nuestros hijos e hijas’, presenta una moción al pleno de este jueves en defensa del derecho internacional, la soberanía de los pueblos y el multilateralismo; y para declarar persona non grata en la ciudad de Cáceres a Donald Trump”. Ojo.

Su portavoz, Álvaro Jaén, atendió también a los medios: “Insistiremos también en el pleno del jueves en pedir la salida de la OTAN y la retirada de las tropas americanas de suelo español”. Podemos Cáceres va con todo en 2026. Make Extremadura Great Again.

El Periódico de Extremadura —quizá ante la inquietud de los cacereños, vete a saber si los Delta capturan hoy al alcalde, Rafael Mateos— explica qué supone declarar persona non grata al mandatario estadounidense. La respuesta es muy clara: absolutamente nada. Se desconoce cuál será el siguiente movimiento de Podemos en Cáceres.

Hay que recordar que esto de declarar persona non grata a algún político no es solo una cuestión extremeña. Mariano Rajoy lo fue en Pontevedra, la ciudad en que se crio, en 2016. Susanna Griso le preguntó por ello en una entrevista en Antena 3: “Ni a Hitler ni a Stalin los declararon persona non grata en Pontevedra", respondió. “Yo soy el único en la historia de la ciudad que soy persona non grata. Es que no tiene ningún sentido, pero me ha fastidiado”, reconoció. Todo lo contrario debió pensar el dictador norcoreano Kim Jong-un cuando Guaranda, una ciudad ecuatoriana de unos 30.000 habitantes, le consideró ciudadano honorífico en 2018. Menuda alegría se llevaría.