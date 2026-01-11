Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Política internacional y cacofonía partidista

En un momento crucial para el orden mundial y con Europa en el disparadero seguimos con nuestras divisiones de patio de colegio

Fernando Vallespín
Fernando Vallespín
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Las reacciones de nuestras fuerzas políticas a la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela han vuelto a sacar a la luz nuestras muchas discrepancias en política internacional. Yo me sumo a la crítica oficial del Gobierno, una de las más contundentes en Europa en su condena de la operación militar de Donald Trump. Desde luego, esa actitud no está reñida con la crítica al régimen bolivariano, pero recurrir a la defensa del derecho internacional era la única actitud sostenible. Más radical fue Podemos, cuando por boca de Ione Belarra apeló a la necesidad de abandonar la OTAN e incluso romper relaciones con Estados Unidos. Lo que llama la atención de esta reacción tan hiperbólica es su contraste radical ante lo que sucede en Ucrania. No se entiende su indiferencia ante el sufrimiento de los ucranios. O, si es porque defienden la causa del Kremlin, el de los propios rusos de a pie. Ya han muerto en este conflicto más soldados de Putin que estadounidenses a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. Su crítica genérica a la guerra sin señalar al responsable de haberla provocado recuerda más a la sempiterna posición del Vaticano que a la de una fuerza política responsable.

Esto va también por Vox, que comparte la indiferencia trumpista ante Ucrania, aunque se alinea explícitamente con la Casa Blanca en su intervención venezolana y, en buena lógica, con todo lo que venga del magnate. En esto coinciden con Isabel Díaz Ayuso, fotografiándose encantada en su almuerzo con Javier Milei, que apunta a esa misma entrega de un sector de la derecha al proyecto trumpiano en vez de a la solidaridad debida a la causa defendida por Europa. Recordemos que la próxima estación puede ser Groenlandia. ¿Son favorables a los nuevos poderes imperiales? ¿Les importa algo la dinamitación del orden internacional y la reducción de Europa a una semicolonia tutelada desde Washington? Y luego está el oficialismo de los populares, más cauto y ambiguo, remitiéndose a los tribunales como instancia de autoridad para evaluar la “legalidad” de la acción estadounidense. En fin, más desconcierto que otra cosa. Como se vio también al criticar a Sánchez por ausentarse de la Pascua Militar, “prefiriendo” acudir a París para sumar a España al grupo de la “coalición de los dispuestos”. Eso significa no enterarse de nada de lo que está pasando.

Como digo, creo que la actitud del Gobierno fue la correcta, pero se trata de un ejecutivo de coalición sostenido por una suma parlamentaria que se siente liberada de respaldarlo en un momento crucial. El interés de cada partido por diferenciarse, también dentro de la derecha, nos hace un flaco servicio a todos como país. Cada cual busca acercarse a lo que entiende que es la sensibilidad predominante entre sus seguidores antes que hacer pedagogía o señalar los muchos dilemas que convergen en cuestiones como estas. La política internacional, que debería aspirar al máximo consenso posible en tanto que política de Estado, acaba sujetándose así a la misma lógica de enfrentamiento partidista que prevalece en nuestra política interna. En un momento existencial para el orden mundial y con Europa en el centro del disparadero, seguimos con nuestras divisiones de patio de colegio.

Lo lógico hubiera sido una buena discusión en el Parlamento donde poder ponderar las distintas posiciones al respecto, así como consideraciones más generales de política de defensa. Ya sabemos que esto hoy es una petición inútil. Acabaría siendo uno de tantos debates estériles, más cargados de insultos que de argumentos. Pero no quedará más remedio; todo apunta a que no habrá ya casi nada en la política nacional que no se vea afectado por lo de fuera. Ya que no será posible la unidad, que al menos impere la claridad.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Fernando Vallespín
Fernando Vallespín
Es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Imperialismo y colonialismo, otra vez

Lluís Bassets

Caracas y Minneapolis

Máriam Martínez-Bascuñán

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Calentador de manos eléctrico con 4 niveles de temperatura y una duración de hasta 9 horas. COMPRA POR 12,63€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_