¿No te has enterado? ¿No sabes lo que ha pasado? Son las preguntas más filosóficas que hoy formularía Sócrates si viviera pendiente del iPhone. Sucede que, si te has levantado tarde sin oír las noticias, recién salido del sueño, después de bostezar y de rascarte la espalda por debajo del pijama te enteras de que la historia ha dado otro vuelco inesperado y el mundo ya no tiene nada que ver con el que dejaste ayer al acostarte. La historia pasa a toda velocidad montada en una cuadriga que, en tiempos del Imperio Romano, era un tipo de carro tirado por cuatro caballos en línea. El vehículo lo utilizaban los generales victoriosos para entrar triunfalmente en Roma, pero también se usaba en los juegos del circo en la competición que se establecía entre jinetes ante un público alborozado que llenaba las gradas. Hoy la historia se realiza en ese circo, solo que los jinetes que compiten son los cuatro del Apocalipsis, la guerra, el hambre, la peste y la muerte. Esa lacra de la humanidad es la que hoy abastece todos los telediarios como un espectáculo de muñecos animados. Durante la II Guerra Mundial cuando el ejército nazi reducía a escombros una ciudad sus soldados escribían en una pared: “No os lamentéis. Admiraos solamente”. La historia ha cogido un movimiento uniformemente acelerado que te atropella por la espalda y nadie sabe dónde agarrarse para mantener en pie sus principios, sus viejos ideales y convicciones, puesto que no solo la verdad, también el bien y el mal se hallan fusionados en la misma amalgama. Hoy no existen malas noticias. Parece que todas son buenas si se convierten en espectáculo. Si uno se levanta tarde y pregunta qué ha pasado no le dirán que debido al cambio climático han llegado en enero las golondrinas, sino que los cuatro jinetes del Apocalipsis participan en un concurso de televisión para ver quién de los cuatro es más veloz. No necesita preguntárselo a Sócrates para saber que será la muerte, como siempre, la que al final se llevará el gato al agua.