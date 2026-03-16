Pensión del Bienestar para personas con discapacidad: requisitos para el registro del 23 al 29 de marzo

Entrega de pensiones del bienestar en febrero de 2025, en Morelos.

Hay convenios de universalidad en 24 Estados que permiten la entrega de una pensión a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años

El Gobierno mexicano destina más de 37,4 millones de pesos a pensiones para personas con discapacidad, de acuerdo con lo informado este lunes en la conferencia matutina por Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, La funcionaria informó que más de 1,5 millones de derechohabientes con discapacidad reciben una pensión y que al monto dispuesto por el Ejecutivo federal se une a lo que destinan los gobiernos estatales. De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, 24 Estados han firmado convenios de universalidad que permiten la entrega de una pensión a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años. En Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro el apoyo es de los 0 a los 29 años, a menos que la zona pertenezca a comunidades indígenas, afromexicanas o con un índice de marginación muy alto.

Además de la pensión, hay más ayudas que pueden solicitar los ciudadanos que pertenezcan a esta población de riesgo; 2.698 niños con cáncer reciben un apoyo bimestral de 6.400 pesos (que varía dependiendo el periodo) y el programa Salud casa por casa ha realizado más de 1,5 millones de consultas para personas con discapacidad y adultos mayores. Por otro lado, el Gobierno también está otorgando terapias gratuitas a 27.897 menores de 18 años.

En total, las pensiones para adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, madres trabajadoras y el programa Sembrando Vidas otorgan más de 104,6 millones de pesos a más de 18,8 millones de beneficiarios.

A continuación, los requisitos para el próximo registro a este programa social. Se abrirá el 23 de marzo y si el solicitante no puede acudir, puede nombrar a una persona auxiliar para que vaya en su representación a cualquier módulo del Bienestar.

Monto del apoyo

3.300 pesos bimestrales

Fechas de registro

En todo el país, se realiza del 23 al 29 de marzo de 10.00 a 16.00. Los solicitantes deberán acudir en la fecha indicada, de acuerdo a la primera letra de su apellido paterno:

Lunes 23 de marzo - ABC

Martes 24 de marzo - D,E, F, G, H

Miércoles 25 de marzo - I, J, K, L, M

Jueves 26 de marzo - N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27 de marzo - S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28 de marzo - Todas las letras

Domingo 29 de marzo - Todas las letras

Documentos obligatorios

Es necesario llevar una identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio (no mayor a seis meses, de agua, teléfono, luz, gas o predial), un certificado de discapacidad permanente emitido por alguna institución pública de salud y un teléfono de contacto.

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