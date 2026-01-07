Levantarse trumpista
Igual que las opiniones sobre el chavismo distinguían a la izquierda radical de la democrática, las que genera el nuevo régimen venezolano dividen a los liberales de verdad de los de boquilla
Como tantas otras tiranías, el chavismo tenía una virtud para quienes no vivíamos bajo su bota: aclaraba la discusión política. Ya lo sé: no debería escribir del chavismo en pasado, pues aún existe y existirá, mutado en colaboracionismo trumpista, pero lo que le sobreviva ya no será bandera para ningún apparatchik extranjero. En España, donde Venezuela se invoca con una ferocidad y frecuencia inversamente proporcionales a la compasión que inspiran sus ciudadanos, la dictadura desenmascaraba a los izquierdistas autoritarios. Un alegato chavista desacreditaba el fervor democrático más exaltado. Incluso la tolerancia, mirar con simpatía o eludir la condena de un régimen evidentísimamente fascista arrastraban a los templadores de gaitas a las viscosidades de la demagogia y la hipocresía.
El secuestro de Maduro por Trump ha tenido una virtud equivalente en el otro campo: muchos liberales y librepensadores se acostaron demócratas radicales el 2 de enero y se levantaron trumpistas el 3. El fin justificaba cualquier medio, y los reparos sobre el derecho internacional, la soberanía nacional o la mera sospecha de las intenciones de Estados Unidos (en las primeras horas, confusas, hasta que Trump y Rubio las aclararon con su brutalidad acostumbrada) eran despreciados como remilgos de moderaditos, cobardía equidistante o impotencia europeísta. Subyugados por el poderío de la Delta Force, nuestros bravos polemistas dejaron claro al fin que sus referentes ideológicos estaban más cerca de El equipo A y de Rambo que de John Stuart Mill. Algunos lo sospechábamos, pero se agradece que ya no puedan colarnos la milonga del liberalismo.
Quienes no estamos dispuestos a elegir entre tiranos buenos y tiranos malos vivimos estos días con desazón e impotencia. Ante el poder de la fuerza bruta y la disolución de cualquier puesta en escena civilizada y democrática, quienes no tenemos más bandera que los derechos humanos, la democracia y la paz vivimos a la deriva. Sentimos que toda palabra que no sea de cariño hacia el tristísimo pueblo venezolano es vana, y naufragamos en la verborrea de los que han corrido a elegir bando para que la historia no los atropelle.
Pero algo sí podemos hacer: despegarnos de los malmenoristas y de los que confunden la caída de un tirano con la extinción de una tiranía, cuando está claro que solo ha cambiado el tirano titular. Aprovechar que las máscaras se han roto para persistir en nuestra firmeza calmada y buscar a los nuestros entre la multitud enfurecida. Tenemos práctica. Ya aprendimos a discriminar a los izquierdistas demócratas de los cínicos chavistas. Ahora podemos hacer lo mismo con los liberales y ponernos al lado de los que aún distinguen los fines de los medios.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Gastar más, pero sin mejorar la salud de los pacientes: qué pasa con las terapias contra el cáncer en España
El 17,6% de los españoles sufre pobreza energética
¿Te ha tocado la Lotería del Niño? Esto es todo lo que tienes que saber para cobrar tu premio
Los líderes europeos cierran filas sobre Groenlandia mientras Trump afirma que dirigirá Venezuela
Lo más visto
- Lotería del Niño de 2026 | El primer premio es para el 06703
- Estados Unidos amenaza con tomar Groenlandia por la fuerza
- Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Delcy Rodríguez sostiene que ningún agente externo gobierna Venezuela
- La CIA recomendó dar el poder de Venezuela a Delcy Rodríguez ante el riesgo de que María Corina Machado no controlara el ejército
- Comprobar Lotería del Niño 2026: consulte la lista completa de números premiados