Elisenda Alamany (ERC) se disculpa por hablar de “gran reemplazo” en el comercio de Barcelona

La secretaria general de ERC y líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, se ha disculpado este sábado por usar el concepto “gran reemplazo” en alusión al cierre de comercios históricos en la ciudad, lo que ha generado las críticas de Comuns y la CUP. El concepto es utilizado por partidos de extrema derecha que defienden teorías de sustitución demográfica, ideas que la también candidata a la alcaldía de la capital rechaza.

En un vídeo difundido en redes sociales, Alamany afirma, situada delante de un supermercado 24 horas, que en Barcelona se está dando “un gran remplazo”, término tradicionalmente usado por la extrema derecha al referirse a la inmigración. La secretaria general de ERC aclara acto seguido en el vídeo que se refiere a “la sustitución de nuestros comercios, de los lugares históricos de nuestros barrios, de los espacios con identidad de nuestra ciudad”.

En su intervención en la celebración de los 95 años de la fundación de ERC, Alamany se ha disculpado por no “saberse explicar”. “La ruptura de los vínculos comunitarios son los que abonan y aceleran la ola reaccionaria, que quieren siempre señalar al más débil y vulnerable. Hoy que estamos en familia, quiero decir que no siempre he estado acertada a la hora de saberlo explicar”, ha indicado, en alusión al vídeo.

Asimismo, ha subrayado que no acepta “ni una sola lección a ERC, el partido con más tradición antifascista, antirracista y con más fusilados a sus espaldas”. Además, ha apelado a tener “más autoestima ante aquellos que no han sido capaces de frenar la pérdida de identidad en la capital del país, aquellos que no han querido o no han sabido enfrentarse a fondos inversores que entienden nuestras ciudades como botines que hay que saquear”.