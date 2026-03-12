Elisenda Alamany (ERC) usa electoralmente el “gran reemplazo” para criticar los supermercados 24 horas en Barcelona

“Estamos viviendo un gran reemplazo”. De forma directa y delante de un supermercado 24 horas, Elisenda Alamany, inicia otro de sus vídeos de campaña como candidata de ERC a la alcaldía de Barcelona. “Hablo de la sustitución de nuestros comercios, de los sitios históricos, de los espacios con identidad de nuestra ciudad...”, matiza luego.

El clip pretende anunciar la primera decisión que la republicana tomará si releva a Collboni al frente del Ayuntamiento barcelonés: “La suspensión de las nuevas licencias dedicadas al monocultivo turístico, desde tiendas de souvenirs a supermercados de 24 horas”. La propia Alamany rechaza en el vídeo que el concepto Gran Reemplazo tenga el mismo significado que le otorga la extrema derecha; pero el fondo y la forma han generado anticuerpos en sectores de la izquierda.

Se considera que el término Gran Reemplazo tiene su origen en el ensayo Le Grand Remplacement del escritor francés Renaud Camus, y defiende básicamente que la población europea está siendo sustituída demográficamente por los inmigrantes. Tanto Vox como Aliança Catalana defienden esta teoría, y a poco más de un año para las próximas elecciones municipales en Cataluña, el debate migratorio sigue marcando la agenda política. Según el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió, la inmigración es el segundo principal problema de Cataluña.

“Tanta historia para acabar, a velocidad extrema –valga la redundancia–, en el diccionario de la extrema derecha y haciendo vídeos con teorías de la conspiración", señala en Instagram Ruben Wagensberg, exdiputado de ERC en el Parlament de Catalunya hasta hace solo seis meses. También la diputada de la CUP, Laure Vega, ha afeado a la candidata el uso de este término. “Gran Reemplazo es un concepto sólo de la extrema derecha que has decidido utilizar delante de una tienda 24h donde trabajan personas a las que amenazan con deportar. No frente a una tienda de café de especialidad en inglés. [...]. Los likes ahora y los lamentos después no valen nada cuando hacemos el trabajo a la derecha más dura", escribe.

Alamany cierra su propuesta defendiendo que se debe “detener” la despersonalización de la capital catalana. “Porque haremos que Barcelona vuelva a ser Barcelona”, concluye.