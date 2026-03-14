El Girona se aleja del descenso con una goleada al Athletic

El equipo catalán se adelantó con un gol tempranero de Hugo Rincón tras un inicio de lucidez, Gazzaniga salvó el empate en tres ocasiones claras de los bilbaínos y Ounahi y Echeverri remataron la trabajada victoria

El Girona, preso esta temporada de la irregularidad, se aleja de la zona del descenso tras una goleada ante el Athletic Club en una trabajada victoria (3-0). El equipo dirigido por Míchel se adelantó pronto con un gol de Hugo Rincón en una primera parte que dominó. Tras el descanso, los bilbaínos asediaron a Gazzaniga, buscando seguir mirando hacia los puestos europeos. Pero apareció Ounahi para anotar el segundo y Echeverri para cerrar con el tercero.

GIR Girona 3 Paulo Gazzaniga, Alejandro Francés, Arnau Martínez, Daley Blind, Hugo Rincón, Azzedine Ounahi (Abel Ruiz, min. 82), Fran Beltrán (Iván Martín, min. 69), Viktor Tsygankov, Joel Roca (Álex Moreno, min. 82), Axel Witsel y Vladyslav Vanat (Claudio Echeverri, min. 69) ATH Athletic 0 Unai Simón, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Andoni Gorosabel (Jesús Areso, min. 45), Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min. 67), Íñigo Ruíz de Galarreta, Robert Navarro (Gorka Guruzeta, min. 45), Oihan Sancet (Nico Serrano, min. 73), Alex Berenguer y Iñaki Williams (Urko Izeta, min. 78) Goles 1-0 min. 3: Hugo Rincón. 2-0 min. 76: Azz-Eddine Ounahi. 3-0 min. 91: Claudio Echeverri Arbitro Iosu Galech Apezteguía

Tarjetas amarillas O. Sancet (min. 72), Berenguer (min. 81)

El Girona arrancó con lucidez, superando la primera línea de presión del Athletic moviendo bien el balón y encontrando espacios. Pronto, en una jugada colectiva, apareció el gol: Blind la inició, Ounahi habilitó a Tsygankov y el balón terminó en la banda para Rincón que, con un disparo cruzado desde el lateral del área, entró en la portería ante la mirada de Unai Simón. El tanto sacudió al conjunto bilbaíno. Muy desordenados, su presión no funcionaba.

Los de Míchel crecieron con balón. Blind, firme en las anticipaciones, evitó un remate de Iñaki Williams que se marchaba directamente a portería. Y también participó en el ataque de un Girona que no renunciaba al segundo, intentándolo con pases filtrados de Ounahi. Desde la banda, Ernesto Valverde se quejó de la incapacidad de su equipo para sostener la pelota. Llegaban al área, pero resolvían casi siempre del mismo modo, con centros que buscaban el cabezazo de Iñaki sin éxito.

Para darle la vuelta al partido, Valverde cambió toda la banda derecha. Este cambio hizo efecto, obligando a Gazzaniga a sacar con el pie un disparo de Guruzeta a bocajarro. El Athletic amenazó con el empate, encontrando mucho más a Sancet, monopolizando el ataque y asediando la portería del argentino, que sacó balones hasta con la punta de los dedos. Pero cuando parecía que en dos golpes el Athletic podía incluso remontar el partido, Ounahi y Echeverri sentenciaron la victoria con dos goles más.