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Fútbol
Girona GIR
3
Hugo Rincón 3', Azz-Eddine Ounahi 76', Claudio Echeverri 91'
Athletic ATH
0
Finalizado
La Liga

El Girona se aleja del descenso con una goleada al Athletic

El equipo catalán se adelantó con un gol tempranero de Hugo Rincón tras un inicio de lucidez, Gazzaniga salvó el empate en tres ocasiones claras de los bilbaínos y Ounahi y Echeverri remataron la trabajada victoria

Hugo Rincón marca el primer gol del Girona contra el Athletic.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
Irene Guevara
Irene Guevara
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El Girona, preso esta temporada de la irregularidad, se aleja de la zona del descenso tras una goleada ante el Athletic Club en una trabajada victoria (3-0). El equipo dirigido por Míchel se adelantó pronto con un gol de Hugo Rincón en una primera parte que dominó. Tras el descanso, los bilbaínos asediaron a Gazzaniga, buscando seguir mirando hacia los puestos europeos. Pero apareció Ounahi para anotar el segundo y Echeverri para cerrar con el tercero.

GIRGirona
3
Paulo Gazzaniga, Alejandro Francés, Arnau Martínez, Daley Blind, Hugo Rincón, Azzedine Ounahi (Abel Ruiz, min. 82), Fran Beltrán (Iván Martín, min. 69), Viktor Tsygankov, Joel Roca (Álex Moreno, min. 82), Axel Witsel y Vladyslav Vanat (Claudio Echeverri, min. 69)
ATHAthletic
0
Unai Simón, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Andoni Gorosabel (Jesús Areso, min. 45), Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min. 67), Íñigo Ruíz de Galarreta, Robert Navarro (Gorka Guruzeta, min. 45), Oihan Sancet (Nico Serrano, min. 73), Alex Berenguer y Iñaki Williams (Urko Izeta, min. 78)
Goles 1-0 min. 3: Hugo Rincón. 2-0 min. 76: Azz-Eddine Ounahi. 3-0 min. 91: Claudio Echeverri
Arbitro Iosu Galech Apezteguía
Tarjetas amarillas O. Sancet (min. 72), Berenguer (min. 81)

El Girona arrancó con lucidez, superando la primera línea de presión del Athletic moviendo bien el balón y encontrando espacios. Pronto, en una jugada colectiva, apareció el gol: Blind la inició, Ounahi habilitó a Tsygankov y el balón terminó en la banda para Rincón que, con un disparo cruzado desde el lateral del área, entró en la portería ante la mirada de Unai Simón. El tanto sacudió al conjunto bilbaíno. Muy desordenados, su presión no funcionaba.

Los de Míchel crecieron con balón. Blind, firme en las anticipaciones, evitó un remate de Iñaki Williams que se marchaba directamente a portería. Y también participó en el ataque de un Girona que no renunciaba al segundo, intentándolo con pases filtrados de Ounahi. Desde la banda, Ernesto Valverde se quejó de la incapacidad de su equipo para sostener la pelota. Llegaban al área, pero resolvían casi siempre del mismo modo, con centros que buscaban el cabezazo de Iñaki sin éxito.

Para darle la vuelta al partido, Valverde cambió toda la banda derecha. Este cambio hizo efecto, obligando a Gazzaniga a sacar con el pie un disparo de Guruzeta a bocajarro. El Athletic amenazó con el empate, encontrando mucho más a Sancet, monopolizando el ataque y asediando la portería del argentino, que sacó balones hasta con la punta de los dedos. Pero cuando parecía que en dos golpes el Athletic podía incluso remontar el partido, Ounahi y Echeverri sentenciaron la victoria con dos goles más.

Clasificación
Clasificación PT PJ PG PE PP
10
ATH
35 28 10 5 13
11
OSA
34 27 9 7 11
12
GIR
34 28 8 10 10
13
VAL
32 27 8 8 11
14
SEV
31 27 8 7 12
Clasificación PT PJ PG PE PP
8
RSO
35 27 9 8 10
9
GET
35 28 10 5 13
10
ATH
35 28 10 5 13
11
OSA
34 27 9 7 11
12
GIR
34 28 8 10 10

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