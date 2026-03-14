El Girona se aleja del descenso con una goleada al Athletic
El equipo catalán se adelantó con un gol tempranero de Hugo Rincón tras un inicio de lucidez, Gazzaniga salvó el empate en tres ocasiones claras de los bilbaínos y Ounahi y Echeverri remataron la trabajada victoria
El Girona, preso esta temporada de la irregularidad, se aleja de la zona del descenso tras una goleada ante el Athletic Club en una trabajada victoria (3-0). El equipo dirigido por Míchel se adelantó pronto con un gol de Hugo Rincón en una primera parte que dominó. Tras el descanso, los bilbaínos asediaron a Gazzaniga, buscando seguir mirando hacia los puestos europeos. Pero apareció Ounahi para anotar el segundo y Echeverri para cerrar con el tercero.
El Girona arrancó con lucidez, superando la primera línea de presión del Athletic moviendo bien el balón y encontrando espacios. Pronto, en una jugada colectiva, apareció el gol: Blind la inició, Ounahi habilitó a Tsygankov y el balón terminó en la banda para Rincón que, con un disparo cruzado desde el lateral del área, entró en la portería ante la mirada de Unai Simón. El tanto sacudió al conjunto bilbaíno. Muy desordenados, su presión no funcionaba.
Los de Míchel crecieron con balón. Blind, firme en las anticipaciones, evitó un remate de Iñaki Williams que se marchaba directamente a portería. Y también participó en el ataque de un Girona que no renunciaba al segundo, intentándolo con pases filtrados de Ounahi. Desde la banda, Ernesto Valverde se quejó de la incapacidad de su equipo para sostener la pelota. Llegaban al área, pero resolvían casi siempre del mismo modo, con centros que buscaban el cabezazo de Iñaki sin éxito.
Echeverri y Ounahi, condenados a entenderse ✨— DAZN España (@DAZN_ES) March 14, 2026
El gol que cerró la victoria del Girona contra el Athletic #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/asrUWQcHG9
Para darle la vuelta al partido, Valverde cambió toda la banda derecha. Este cambio hizo efecto, obligando a Gazzaniga a sacar con el pie un disparo de Guruzeta a bocajarro. El Athletic amenazó con el empate, encontrando mucho más a Sancet, monopolizando el ataque y asediando la portería del argentino, que sacó balones hasta con la punta de los dedos. Pero cuando parecía que en dos golpes el Athletic podía incluso remontar el partido, Ounahi y Echeverri sentenciaron la victoria con dos goles más.
|Clasificación
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|
10
ATH
|35
|28
|10
|5
|13
|
11
OSA
|34
|27
|9
|7
|11
|
12
GIR
|34
|28
|8
|10
|10
|
13
VAL
|32
|27
|8
|8
|11
|
14
SEV
|31
|27
|8
|7
|12
|Clasificación
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|
8
RSO
|35
|27
|9
|8
|10
|
9
GET
|35
|28
|10
|5
|13
|
10
ATH
|35
|28
|10
|5
|13
|
11
OSA
|34
|27
|9
|7
|11
|
12
GIR
|34
|28
|8
|10
|10
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