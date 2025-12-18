Un derecho y no un privilegio
Las lectoras y los lectores escriben sobre la conciliación laboral, las discusiones familiares, el consumismo navideño y la situación de los sanitarios
En mi lugar de trabajo hemos vivido un caso que refleja con crudeza las carencias de nuestro sistema de conciliación. Una compañera de 27 años, con un talento extraordinario y un futuro prometedor, quedó embarazada y poco después se vio obligada a presentar su baja voluntaria. Ella y su pareja no podían compaginar el cuidado del bebé con sus responsabilidades profesionales y, sin apoyo familiar ni recursos públicos suficientes, la única salida fue renunciar a su empleo. Cada renuncia como la suya supone una pérdida irreparable de talento para las empresas y un retroceso en igualdad. La conciliación no puede seguir siendo un privilegio, debe ser un derecho garantizado para que ninguna mujer tenga que abandonar sus sueños por falta de apoyo.
Lucía Español Manjón. Rubí (Barcelona)
Mejor no hablar
Cinco millones de españoles han roto con amigos o familiares por motivos políticos. Siempre se ha dicho que para tener la fiesta en paz en reuniones como las comidas navideñas hay que evitar discutir de política, religión o fútbol. Del primer tema he intervenido en discusiones familiares y la verdad es que el resultado es desagradable y además no se llega a ningún consenso. Lo más inteligente, como dice mi hermano, es no hablar de esos tres temas. Allá cada uno con sus ideas.
Antonio Nadal Pería. Zaragoza
Consumo con impacto
Vivimos rodeados de ofertas, descuentos y precios “imbatibles” pero ¿en algún momento nos detenemos a pensar qué se esconde detrás de eso? Compramos impulsivamente, sin pensarlo, porque pensamos que es barato. Y el coste real termina pagándolo alguien muy lejos de aquí. Trabajadores sin derechos, horarios sin descanso, fábricas sin controles o materias primas extraídas sin respeto ambiental. No es que quiera demonizar las promociones ni obligar a nadie a pagar más. Pero es momento de que asumamos que nuestro consumo tiene impacto, aunque no lo veamos directamente. Si exigimos calidad, transparencia y condiciones laborales dignas, el mercado, tarde o temprano, acaba respondiendo. Quizá no podamos cambiar el mundo desde un recibo, pero lo que sí podemos hacer es dejar de mirar hacia otro lado.
Victoria Otero. Barcelona
Un esfuerzo constante
La sanidad pública funciona gracias al esfuerzo constante de unos profesionales cada vez más sobrecargados. Más allá de las molestias puntuales que cualquier movilización pueda generar, conviene escuchar el mensaje de fondo. Listas de espera interminables, falta de personal y jornadas extenuantes no solo afectan a médicos y enfermeras, sino también a la calidad de la atención que reciben los pacientes. Defender unas condiciones laborales dignas es, en este contexto, una forma de defender el propio sistema público de salud. Cuidar la sanidad pública implica también cuidar a quienes la sostienen cada día. Ignorar sus reivindicaciones sería un error que acabaríamos pagando como sociedad.
Sergio Villarejo Prades. Madrid
