Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Un derecho y no un privilegio

Las lectoras y los lectores escriben sobre la conciliación laboral, las discusiones familiares, el consumismo navideño y la situación de los sanitarios

Cartas al Director
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

En mi lugar de trabajo hemos vivido un caso que refleja con crudeza las carencias de nuestro sistema de conciliación. Una compañera de 27 años, con un talento extraordinario y un futuro prometedor, quedó embarazada y poco después se vio obligada a presentar su baja voluntaria. Ella y su pareja no podían compaginar el cuidado del bebé con sus responsabilidades profesionales y, sin apoyo familiar ni recursos públicos suficientes, la única salida fue renunciar a su empleo. Cada renuncia como la suya supone una pérdida irreparable de talento para las empresas y un retroceso en igualdad. La conciliación no puede seguir siendo un privilegio, debe ser un derecho garantizado para que ninguna mujer tenga que abandonar sus sueños por falta de apoyo.

Lucía Español Manjón. Rubí (Barcelona)

Mejor no hablar

Cinco millones de españoles han roto con amigos o familiares por motivos políticos. Siempre se ha dicho que para tener la fiesta en paz en reuniones como las comidas navideñas hay que evitar discutir de política, religión o fútbol. Del primer tema he intervenido en discusiones familiares y la verdad es que el resultado es desagradable y además no se llega a ningún consenso. Lo más inteligente, como dice mi hermano, es no hablar de esos tres temas. Allá cada uno con sus ideas.

Antonio Nadal Pería. Zaragoza

Consumo con impacto

Vivimos rodeados de ofertas, descuentos y precios “imbatibles” pero ¿en algún momento nos detenemos a pensar qué se esconde detrás de eso? Compramos impulsivamente, sin pensarlo, porque pensamos que es barato. Y el coste real termina pagándolo alguien muy lejos de aquí. Trabajadores sin derechos, horarios sin descanso, fábricas sin controles o materias primas extraídas sin respeto ambiental. No es que quiera demonizar las promociones ni obligar a nadie a pagar más. Pero es momento de que asumamos que nuestro consumo tiene impacto, aunque no lo veamos directamente. Si exigimos calidad, transparencia y condiciones laborales dignas, el mercado, tarde o temprano, acaba respondiendo. Quizá no podamos cambiar el mundo desde un recibo, pero lo que sí podemos hacer es dejar de mirar hacia otro lado.

Victoria Otero. Barcelona

Un esfuerzo constante

La sanidad pública funciona gracias al esfuerzo constante de unos profesionales cada vez más sobrecargados. Más allá de las molestias puntuales que cualquier movilización pueda generar, conviene escuchar el mensaje de fondo. Listas de espera interminables, falta de personal y jornadas extenuantes no solo afectan a médicos y enfermeras, sino también a la calidad de la atención que reciben los pacientes. Defender unas condiciones laborales dignas es, en este contexto, una forma de defender el propio sistema público de salud. Cuidar la sanidad pública implica también cuidar a quienes la sostienen cada día. Ignorar sus reivindicaciones sería un error que acabaríamos pagando como sociedad.

Sergio Villarejo Prades. Madrid

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Ni con hijos, ni sin ellos

Cartas al Director

Las alamedas de Allende

Cartas al Director

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
  2. El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
  3. El Gobierno de Mazón pagó 107 millones de euros más a Ribera Salud al aumentar su aportación por ciudadano
  4. Víctor Manuel, músico: “El capital tiene que rectificar, nunca pensé que fueran a ser tan voraces”
  5. Carlos Alcaraz y Ferrero rompen tras siete años: “Llegan tiempos de cambio para los dos”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_