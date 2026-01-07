Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
En directo
Nieve Europa
16 fotos
Temporales

Las intensas nevadas en Europa, en imágenes

Una ola de frío azota gran parte del continente europeo, dejando intensas nevadas que han transformado ciudades y paisajes

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios
_
_