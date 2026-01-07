Las intensas nevadas en Europa, en imágenes

16 fotosTemporalesLas intensas nevadas en Europa, en imágenesUna ola de frío azota gran parte del continente europeo, dejando intensas nevadas que han transformado ciudades y paisajesEl País07 ene 2026 - 16:22Actualizado: 07 ene 2026 - 16:43CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosCiudadanos y turistas caminan entre la nieve en el Trocadero, con la Torre Eiffel de fondo.ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo (Alamy Live News. )La isla Margarita, en Budapest (Hungría), fotografiada con un dron tras una intensa nevada, este miércoles.ZOLTAN MATHE (EFE)Un esquiador de fondo cruza la A12 nevada por un puente en Lunetten (Países Bajos), este miércoles. JEROEN JUMELET (EFE)Vista del Pont de Bir-Hakeim de París cubierto de nieve, con la Torre Eiffel al fondo, este miércoles. Gonzalo Fuentes (REUTERS)La nieve cae sobre las calles del centro de París, este miércoles. Teresa Suarez (EFE)Una persona circula en bicicleta sobre un puente en Ámsterdam (Países Bajos), este miércoles. Charlotte Van Campenhout (REUTERS)Un joven desliza en trineo por una colina cubierta de nieve en Schoorl (Países Bajos), este miércoles. KOEN VAN WEEL (EFE)Dos personas caminan sobre la nieve frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas (Bélgica), este miércoles. OLIVIER HOSLET (EFE)Una persona retira la nieve que cubre una acera en Przemyśl (Polonia), este miércoles.DAREK DELMANOWICZ (EFE)Una persona espera el tren en la estación de Gembloux (Bélgica), este miércoles.OLIVIER HOSLET (EFE)Dos personas caminan bajo la nieve en Aalborg (Dinamarca), este miércoles.Henning Bagger (via REUTERS)Paisaje nevado en la localidad de Tes (Hungría), este miércoles. ZOLTAN MATHE (EFE)Un joven lanza una bola de nieve frente a la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre de París, este miércoles. CHRISTOPHE PETIT TESSON (EFE)Edificios y calles cubiertos de nieve en Fráncfort, este martes. Matias Basualdo (EFE)Una familia camina por una calle nevada en Zagreb (Croacia), este miércoles. ANTONIO BAT (EFE)Una imagen captada por un dron muestra la nieve cubriendo un muelle en el lago Balaton, en Siófok (Hungría), este miércoles. TAMAS VASVARI (EFE)