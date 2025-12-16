Las alamedas de Allende

El presidente chileno, Gabriel Boric (a la izquierda), y quien será su sucesor, José Antonio Kast, conversan este lunes el palacio de La Moneda, en Santiago de Chile.

Las lectoras y los lectores escriben sobre la victoria de José Antonio Kast en Chile, el elevado precio del transporte público de media distancia, la campaña electoral de Vox y la adicción tecnológica de los menores

Aquellas grandes alamedas que conducían a la libertad, invocadas por Salvador Allende cuando Pinochet bombardeaba el palacio de La Moneda, parecen sufrir una radical remodelación, si nos atenemos a los resultados electorales de este domingo en Chile, ahora que un acérrimo defensor del dictador ocupará la presidencia. Las expectativas sobre su antecesor en el cargo eran tan altas que no podían cumplirse. Y ahora la democracia puede dar paso a una tutela que nos trate como menores inmaduros. Si no revisamos nuestras preferencias y abandonamos nuestro aislamiento voluntario, favorecido por las nuevas tecnologías, no cabe otro desenlace.

Roberto R. Aramayo. Madrid

Volver a casa por Navidad

Recorrer España se está convirtiendo en misión imposible para quienes vivimos lejos de nuestras ciudades de origen. Un billete de tren de media distancia se está convirtiendo en un lujo que muchos españoles no se pueden permitir. En fechas navideñas, la situación empeora, a lo que hay que sumar la falta de puntualidad. Un servicio que era garantía de puntualidad se ha convertido en una lotería. No podemos permitir que viajar dentro de nuestro propio país se convierta en un privilegio.

Blanca Torrijos Vara. Madrid

Vox cabalga

El programa de Vox vislumbra un atraso de lo conseguido en años de lucha y sacrificio en comunidades como Extremadura y Aragón, donde su programa da prioridad a la caza, los toros, las procesiones y la patria antes que la cultura, sanidad, educación, ecología, industria y progreso social. Los carteles de Vox en la campaña de Extremadura muestran a Abascal montando a caballo y recuerdan al señorito latifundista o alguno de sus caciques que retrató Miguel Delibes. ¿Vivan las caenas?

Pedro Campo Rol. Álava

Entretenimiento adictivo

Los datos más recientes alertan de que la mayoría de niños y niñas en España supera con creces el tiempo máximo diario de pantallas recomendado por los pediatras. La infancia pasa ya el equivalente a 69 días completos al año frente a los dispositivos. No se trata solo de cuánto tiempo miran, sino de cómo están diseñadas muchas de las plataformas y programas infantiles: reproducción automática, episodios encadenados casi sin pausas, recompensas variables, y algoritmos que ajustan el contenido para que resulte cada vez más difícil dejar de mirar. Mientras la normativa europea y española avanza para proteger a los menores, la mayor parte del esfuerzo sigue recayendo en las familias, que compiten con arquitecturas digitales pensadas precisamente para maximizar la atención infantil. Quizá ha llegado el momento de desplazar el foco: no solo pedir “uso responsable” a los hogares, sino exigir también diseño responsable a las plataformas.

Lucía González. Tarragona