Las alamedas de Allende
Las lectoras y los lectores escriben sobre la victoria de José Antonio Kast en Chile, el elevado precio del transporte público de media distancia, la campaña electoral de Vox y la adicción tecnológica de los menores
Aquellas grandes alamedas que conducían a la libertad, invocadas por Salvador Allende cuando Pinochet bombardeaba el palacio de La Moneda, parecen sufrir una radical remodelación, si nos atenemos a los resultados electorales de este domingo en Chile, ahora que un acérrimo defensor del dictador ocupará la presidencia. Las expectativas sobre su antecesor en el cargo eran tan altas que no podían cumplirse. Y ahora la democracia puede dar paso a una tutela que nos trate como menores inmaduros. Si no revisamos nuestras preferencias y abandonamos nuestro aislamiento voluntario, favorecido por las nuevas tecnologías, no cabe otro desenlace.
Roberto R. Aramayo. Madrid
Volver a casa por Navidad
Recorrer España se está convirtiendo en misión imposible para quienes vivimos lejos de nuestras ciudades de origen. Un billete de tren de media distancia se está convirtiendo en un lujo que muchos españoles no se pueden permitir. En fechas navideñas, la situación empeora, a lo que hay que sumar la falta de puntualidad. Un servicio que era garantía de puntualidad se ha convertido en una lotería. No podemos permitir que viajar dentro de nuestro propio país se convierta en un privilegio.
Blanca Torrijos Vara. Madrid
Vox cabalga
El programa de Vox vislumbra un atraso de lo conseguido en años de lucha y sacrificio en comunidades como Extremadura y Aragón, donde su programa da prioridad a la caza, los toros, las procesiones y la patria antes que la cultura, sanidad, educación, ecología, industria y progreso social. Los carteles de Vox en la campaña de Extremadura muestran a Abascal montando a caballo y recuerdan al señorito latifundista o alguno de sus caciques que retrató Miguel Delibes. ¿Vivan las caenas?
Pedro Campo Rol. Álava
Entretenimiento adictivo
Los datos más recientes alertan de que la mayoría de niños y niñas en España supera con creces el tiempo máximo diario de pantallas recomendado por los pediatras. La infancia pasa ya el equivalente a 69 días completos al año frente a los dispositivos. No se trata solo de cuánto tiempo miran, sino de cómo están diseñadas muchas de las plataformas y programas infantiles: reproducción automática, episodios encadenados casi sin pausas, recompensas variables, y algoritmos que ajustan el contenido para que resulte cada vez más difícil dejar de mirar. Mientras la normativa europea y española avanza para proteger a los menores, la mayor parte del esfuerzo sigue recayendo en las familias, que compiten con arquitecturas digitales pensadas precisamente para maximizar la atención infantil. Quizá ha llegado el momento de desplazar el foco: no solo pedir “uso responsable” a los hogares, sino exigir también diseño responsable a las plataformas.
Lucía González. Tarragona
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Hacienda va a vigilar de cerca los Bizum para evitar fraudes (pero los micropagos a tus amigos no le interesan)
Qué se sabe del nuevo abono de transporte de 60 euros para la red estatal (y no, no cubre ni metro ni bus urbano)
Diez días de duelo y nuevos permisos: España avanza en derechos laborales por fallecimiento y cuidados
Cinco claves para entender el triunfo de Kast y el giro político de Chile
Lo más visto
- El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles
- Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
- El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
- Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
- Sánchez se mueve para seguir: pacta una cita con Junqueras, anuncia un abono único y descarta tocar el Gobierno