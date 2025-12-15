Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Desigualdad y democracia

La concentración de la riqueza mundial en una poderosa minoría condiciona las decisiones políticas para controlar la inequidad

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La desigualdad sigue creciendo en el mundo, pero ahora lo hace en un momento crítico para la economía global, inmersa en profundos cambios geopolíticos y tecnológicos. El último World Inequality Report, avalado por economistas de prestigio como Thomas Piketty, revela que la inequidad se mantiene en niveles extremadamente altos y que en algunos aspectos incluso ha empeorado en los últimos años, lo que supone no solo una brecha dramática en términos de oportunidades sino una seria amenaza para los sistemas democráticos. Hoy, el 10% más rico de la población posee alrededor de tres cuartas partes de toda la riqueza global, mientras que la mitad más pobre apenas controla poco más del 2%. Más impactante todavía es el hecho de que menos de 60.000 personas —el 0,001 % mundial— controlen tres veces más patrimonio que los 3.000 millones de personas más pobres juntas. El crecimiento es además exponencial: desde los años noventa, la riqueza de los multimillonarios ha crecido a un ritmo del 8% anual, lo que opaca las modestas ganancias que han tenido las rentas bajas en ese tiempo.

La desigualdad se cruza con otras brechas profundas que agravan aún más la situación: la inversión en educación por niño en regiones como África subsahariana es hasta 40 veces menor que en Europa o Norteamérica, lo que condena a generaciones enteras a reproducir sus patrones vitales. El informe también recoge el hecho de que las mujeres reciben una fracción de los ingresos por hora cuando se incluye el trabajo no remunerado y sufren limitaciones estructurales en oportunidades de carrera, que no acaban de cerrarse por mucho que lleven años denunciándose. Mientras el 10% más rico genera más del 70% de las emisiones de carbono, son los pobres los más afectados por los desastres climáticos.

Son cifras que van más allá de la pura estadística: son el espejo de un mundo conformado a la medida de una élite de billonarios, mientras una parte importante de la ciudadanía no tiene garantizado el acceso a servicios básicos ni a salarios dignos. Nunca como ahora una minoría diminuta había concentrado un poder económico tan colosal al calor de la explosión de la industria financiera y, luego, de la tecnológica. La meteórica implantación de la inteligencia artificial no hará más que agudizar esa tendencia.

Hay fuerzas estructurales que alimentan esta trayectoria: sistemas fiscales que permiten la evasión masiva de impuestos por parte de multinacionales y multimillonarios, mercados financieros globalizados que favorecen a los grandes capitales, y políticas públicas que no han logrado frenar la enorme concentración de riqueza. Más aún, la influencia de las élites económicas sobre las decisiones administrativas debilita la voluntad necesaria para abordar reformas profundas. Así, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arrancó al G-7 un compromiso que exime a la primera economía mundial de la iniciativa de la OCDE para gravar a las multinacionales con un impuesto mínimo del 15%. En Francia, por su parte, la Asamblea Nacional ha rechazado la conocida como tasa Zucman para gravar con un 2% las fortunas superiores a los 100 millones de euros.

Forjar consensos efectivos en estas circunstancias es cada vez más difícil, Mientras, la desigualdad no deja de crecer. Y con ella, la comprensible indignación de los ciudadanos, con el consiguiente riesgo de convertir la sociedad en un polvorín de desafección hacia el Estado social de derecho. Son por eso urgentes reformas legales que hagan frente a un problema que amenaza seriamente la democracia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Atención digna al consumidor

El País

La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad

Tomas de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
  2. Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
  3. El “canibalismo interno” se extiende en el PSOE a la espera del día después de Sánchez
  4. El Ayuntamiento de Valencia y el Levante piden a LaLiga aplazar el partido contra el Villarreal por las fuertes lluvias
  5. El hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney es aclamado como un héroe en Australia
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_