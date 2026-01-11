Valencia se confirma como la ciudad de los récords

Andreas Almgren deja atrás Mestalla, donde aún resuenan los gritos dolientes de la afición del Valencia la noche anterior, mira su reloj y aprieta el paso un poco más. Unos metros más atrás, el jovencísimo etíope Khairi Bejiga, 19 años, el mejor debutante de la historia sobre 10 kilómetros, comprende que el tren se le escapa. La cabeza del sueco ha hecho un cálculo rápido y ya paladea una marca que se concretará un kilómetro más adelante, en la meta del paseo de la Alameda, donde casi todos los corredores del 10K Valencia llegan felices y con una nueva plusmarca. También Almgren, que mejora su tope europeo en ocho segundos hasta dejarlo en 26m 45s, récord continental. O la larguirucha de Dundee (Escocia) Eilish McColgan, que recupera el mejor registro de Europa que había perdido el domingo anterior al correr en 30m 7s.

Brilla un sol radiante y las palmeras apenas se mueven después de varios días de viento incómodo. Hace fresco para el público, pero no para los corredores que van tumbando, uno tras otro, los récords de Suecia (Almgren), Alemania (Abdilaahi), Gran Bretaña (Wigfield), Portugal (Pinto), Irlanda (Gidey), Holanda (Foppen)… De todos los países vienen a la tierra de los récords, donde no falta tampoco el de España después de una carrera asombrosa de Said Mechaal (27m 25s), el hermano pequeño de Adel, el mediofondista que llegó a ser cuarto del mundo y quinto olímpico en 1.500m. Said había encontrado su sitio en Estados Unidos y hace unos meses regresó a España, donde ha emergido un atleta de un potencial que nadie sospechaba.

Mechaal mejoró en 16 segundos la marca lograda por Ilias Fifa en este mismo circuito hace 12 meses. El de Palamós, que pasó por la universidad de Iowa State, todavía caliente en la meta, se puso reivindicativo. “Aquí me han rechazado muchas veces la beca del CAR de Madrid, no he tenido ninguna ayuda. Lo quiero dejar muy claro: todo es gracias a Estados Unidos y a mi club, el Vistasol. Punto”, dijo. Desde la federación española se asegura que le costearon la preparación que ha hecho en el CAR de Sierra Nevada para batir este récord.

Allí, a 2.300 metros de altitud, también se preparó McColgan, que muchas mañanas tenía que coger una pala para retirar la nieve de la pista, porque se había propuesto recuperar un récord de Europa que es casi un propósito de la familia. Eilish, plusmarquista británica de 5.000m, 10.000m, 5K, 10K, 10 millas y medio maratón, es hija de Liz McColgan, una atleta que llegó a ser campeona del mundo en Tokio, en 1991, y que dos años antes, en 1989, batió el récord de Europa de 10K. Otra británica, Paula Radcliffe, se lo arrebató en 2003, y la hija de Liz lo cazó para la familia en 2022. El pasado domingo, en Niza, la belga Jana Van Lent se lo batió (30m 10s), pero McColgan viajó a Valencia, el lugar más propicio, para volver a hacerse con él a sus 35 años.

Una de las pocas atletas que no cumplió su objetivo en la llamada ciudad del running fue Marta García. La palentina, que venía de ganar la San Silvestre Vallecana en fin de año, 11 días antes, acusó la cercanía de esta carrera que completó en un tiempo idéntico al récord de España de Carla Gallardo (31m 11s), pero que no es válido para las marcas por la distancia entre la salida y la meta de la carrera madrileña. La plusmarquista española de 5.000m, que entrena habitualmente en St. Moritz con el grupo de Thomas Dreissigacker, falló por su gran ambición. “No me arrepiento”, explicó después. La medallista europea quería bajar ampliamente de los 31 minutos. En los primeros kilómetros, con parciales de 2m 59s y 3m 1s, gastó demasiada energía, ya pasó por el ecuador en 15m 31s y luego acabó desinflándose para acabar en un tiempo de 31m 16s.