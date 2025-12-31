Ir al contenido
ATLETISMO

Marta García, la reina de Vallecas: la española revalida la San Silvestre del año pasado

La palentina repite el triunfo de 2024 y bate el récord de España de la prueba, y el keniano Geoffrey Kamworor se lleva la victoria en hombres

Marta García
Fernando Miñana
Fernando Miñana
Madrid -
Marta García le ha cogido el gusto a las Nocheviejas en Vallecas. Una carrera por el Madrid iluminado, un final por el barrio obrero y pasional, y una modesta celebración con su chico “con uvas o con golosinas” para recibir el nuevo año. La San Silvestre Vallecana es suya. Lo descubrió en 2024. La noche del 31 de diciembre que vio flaquear a Ruth Chepngetich, la plusmarquista mundial de maratón, la misma que semanas después se descubrió que corría con trampa, y se llevó su primer triunfo. El segundo llegó 12 meses después. El mismo jolgorio en Vallecas, donde ya es una de las grandes, en el estadio donde una pancarta enorme rendía homenaje al recién fallecido Jorge Ilegal. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Allí, salvaje, imbatible, volvía a triunfar la palentina, (31m 11s), récord de siempre para una española en Vallecas.

La ya doble campeona de la San Silvestre se conocía las trampas del circuito. La famosa cuesta de Vallecas, donde se agolpa la gente con las latas de cerveza y la euforia por el fin de año, donde su ritmo empezó a hacerle daño a Diane Van Es. O el tramo más sinuoso, donde ya perdió de vista a la holandesa para entrar triunfal, levantando los brazos, en el estadio, donde el gentío ignora el frío y la humedad que sube del césped. Donde unos minutos antes, un keniano que es triple campeón del mundo de medio maratón y doble campeón mundial de cross, Geoffrey Kamworor, se llevó el triunfo en hombres (27m 41s) después de descender del Bernabéu hasta la Cibeles y Atocha al lado del español Jesús Ramos, que entró segundo y que también bajó de los 28 minutos. Tercero fue otro español, Aarón las Heras.

Marta García no podía celebrar a lo grande. En 11 días volverá a ponerse el dorsal, otra vez en un 10K, el de Valencia, el más rápido del mundo, donde confía en acabar con el récord de España (31m 11s) de Carla Gallardo, otra palentina, que fue tercera en Madrid antes de despedirse de su grupo de entrenamiento para mudarse a León con José Enrique Villacorta.

“Con este ambiente y esta gente de Vallecas se me pasa muy rápido”, explicó Marta García. “La gente te lleva en volandas. Esta carrera es muy dura, pero gracias al público se me hace muy fácil”, dijo la atleta que ya venía de ganar en la San Silvestre de León y que espera cerrar su trilogía sobre el asfalto con un éxito, y quizá un récord, en Valencia el 11 de enero.

Madrid volvió a despedir el año a la carrera. Kamworor y Marta García encabezaron la prueba reservada a la élite que cierra una tarde-noche de atletismo y mucha historia. Una cita en la que triunfaron atletas como Mariano Haro, Roger Clark, Carlos Lopes, José Luis González, Eliud Kipchoge, Joshua Cheptegei, Grete Waitz, Carmen Valero o Rosa Mota. Antes, más de 40.000 personas disfrutaron de esta carrera universal, la misma que se fundó hace décadas para ver si se apuntaban unos cuantos a correr.

Sobre la firma

Fernando Miñana
Fernando Miñana
Lleva en el periodismo desde 1993. Primero en 'Las Provincias' y escribiendo para los periódicos del Grupo Vocento, y ahora en EL PAÍS. También colabora con Valencia Plaza y la revista 'Corredor'. Viaja habitualmente a los campeonatos internacionales de atletismo.
