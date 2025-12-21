Ir al contenido
_
_
_
_
Mamas & PapasFamilia
Navidad

Cómo los preparativos navideños ayudan a tu hijo a ser más paciente

La participación de los menores en la organización de estas fechas fortalece habilidades como la planificación, la toma de decisiones y el autocontrol

Cómo los preparativos navideños ayudan a tu hijo a ser más paciente
Ana M. Longo
Ana M. Longo
Ourense -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

En la infancia, determinadas celebraciones incluyen un tiempo previo marcado por gestos repetidos y actividades compartidas. Marcar los días en un calendario, escribir la carta a Papá Noel o los Reyes Magos y colocar el primer adorno son algunas de las prácticas que acompañan las navidades. Como recuerda Saint-Exupéry en El Principito, “es el tiempo que has perdido por tu rosa lo que hace que tu rosa sea tan importante”. En un contexto en el que muchas cosas suceden de forma inmediata, estos preparativos son parte esencial de la organización de las fechas navideñas.

Según apunta Marta Portero Tresserra, profesora titular y coordinadora de la Unidad de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, una parte crucial de la ilusión navideña se explica por un mecanismo muy básico del cerebro infantil: la anticipación. Y añade que la antesala de un día especial activa el sistema dopaminérgico y genera motivación: “Los rituales familiares, repetir tradiciones todos los años, actúan como señales que mantienen viva la ilusión”.

Portero indica que esa repetición también da algo esencial a los niños como es la previsibilidad: “Saber qué pasará reduce el estrés y aumenta la sensación de control”. “La participación en los preparativos fortalece habilidades como la planificación, la toma de decisiones y el autocontrol”, prosigue la experta, “los rituales crean un entorno estable que fortalece la cohesión familiar y facilita la consolidación de recuerdos positivos”. Para que cumplan esa función, afirma, “basta con evitar el exceso de expectativas, el perfeccionismo y la sobreestimulación”.

Muchas familias utilizan pequeños actos para mantener la magia de la Navidad año tras año. No buscan grandes gestos, sino señales sencillas que ordenen lo que se está viviendo y preparen a los niños. Silvia Martínez, de 36 años y residente en A Coruña, cuenta que en su casa han creado una pequeña ceremonia para diciembre: cada sábado por la noche colocan juntos un adorno nuevo en el árbol, eligen la música que sonará al día siguiente y dejan preparado un dibujo navideño para colorear por la mañana. “A mi hijo de seis años le emociona tanto este gesto como el propio día de Navidad, porque este ritual convierte cada fin de semana en un momento especial”, asegura.

Eloy, orensano de 43 años, describe otra dinámica de espera con su hija de cinco años. Según cuenta, para contar los días que faltan hasta la llegada de los abuelos en Navidad, la niña añade cada día una pequeña piedra a un cuenco: “Así, según pasan los días, se va alegrando”. Para él, este gesto ayuda a su hija a visualizar que algo bonito se acerca y a disfrutar del proceso.

Transformar la cuenta atrás en aprendizaje

“Hoy los niños viven rodeados de inmediatez. Cuando algo tarda, aparece frustración o impaciencia”, explica la psiquiatra infantil y de la adolescencia Abigail Huertas Patón. La también autora de libros como Solo necesito que me aceptes. La salud mental en la adolescencia y cómo detectar problemas en el desarrollo (RBA Libros, 2024) explica que cuando un menor se frustra porque algo tarda, hay que ayudarle a poner palabras a lo que le pasa y ofrecer después un anclaje; una acción sencilla que sostenga la espera: “Es fundamental mantener la calma: nuestros hijos leen nuestras emociones para regular las suyas. Si ven que podemos sostener el tramo previo, ellos pueden aprenderlo también”. La doctora incide en que acciones como llevar una cuenta atrás, poner el árbol de Navidad, envolver juntos un regalo o encender una vela en el calendario de Adviento permiten al niño anticipar y visualizar lo que viene.

Por su parte, el doctor Celso Arango, jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y el Adolescente del Hospital Universitario La Paz, recuerda que aprender a esperar es un proceso educativo clave y que el tiempo y el esfuerzo también construyen ilusión. Además, el experto considera necesario revisar el currículo educativo desde Preescolar y Primaria para incorporar aprendizajes que ayuden a los menores a gestionar la frustración, a pedir ayuda y a entender que aguardar es saludable porque permite reflexionar: “Es importante permitir que cada cosa siga su ritmo y no buscar respuestas instantáneas, porque pueden tener más probabilidades de ser erróneas frente a las meditadas”. “Los niños tienen que aprender a que lleva un tiempo conseguir las cosas y que también requieren un esfuerzo”, sostiene Arango.

Los preparativos no son una dedicación vacía. Son una forma de dar sentido a lo que viene, de ordenar el deseo y de enseñar, sin sermones, que aquello que se construye poco a poco suele sentirse más propio.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Ana M. Longo
Ana M. Longo
Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Santiago de Compostela, redactora colaboradora en medios como EL PAÍS (Mamás & Papás), 'La Vanguardia' o elDiario.es, entre otros, y autora de dos libros sobre maternidad y tres cuentos para niños.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Niños duelo

Cómo acompañar a los niños en el duelo sin privarles de disfrutar de la Navidad

Diana Oliver | Madrid
Regalos de navidad niños

Seis expertos recomiendan el mejor regalo de Navidad para niños y adolescentes

Cristina Bisbal Delgado | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Uno de los promotores de la señal V-16 de tráfico: “Es duro oír el testimonio de víctimas que han sufrido amputaciones al poner los triángulos”
  2. Más de 40 congresistas demócratas piden por carta a Trump que cese en sus “intentos de socavar la democracia en Brasil”
  3. Cae una organización que enviaba camiones cargados de cocaína desde Marbella hasta varios países europeos
  4. La policía registra varios domicilios y las oficinas de la ministra francesa Rachida Dati por otro presunto caso de corrupción
  5. Manuel Castells, sociólogo: “El mundo está en un proceso de autodestrucción”
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_