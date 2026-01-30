Trump planea celebrar una carrera de Indycar en las calles de Washington para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este viernes una orden ejecutiva para celebrar una carrera de coches Indycar en las calles de Washington con motivo del 250 aniversario del país, que se cumple el 4 de julio de este año. La orden contempla que los departamentos de Interior y de Transporte se coordinen con las autoridades locales y diseñen una ruta cerca del National Mall “que muestre la majestuosidad de Washington D.C. y sus emblemáticos monumentos nacionales”, según recoge un comunicado publicado por la Casa Blanca. El evento se llamará Freedom 250 Grand Prix (Gran Premio Libertad 250, en español).

Trump compartió hace una semana en su red social, Truth Social, un delirante vídeo generado con inteligencia artificial que recrea el circuito y al público y en el que se ve al republicano mostrando el pulgar hacia arriba a un águila —uno de los símbolos de EE UU— que vuela junto a su helicóptero. Después, la aeronave aterriza en pleno circuito y Trump da el pistoletazo de salida a la carrera. Según el comunicado de la Casa Blanca, el objetivo de la carrera es “demostrar el poder del ingenio estadounidense en ingeniería, tecnología y carreras de alto rendimiento”.

IndyCar, el principal campeonato estadounidense de automovilismo de monoplazas, anunció su compromiso de organizar la carrera el fin de semana del 21 al 23 de agosto y de encargarse de la coordinación con la Administración Trump y la oficina de la alcaldesa, Muriel Bowser. En un comunicado publicado en la cadena NBC, el propietario de IndyCar, Roger Penske, agradeció la “confianza y el apoyo” del republicano. “El presidente Trump ha otorgado una distinción increíble a nuestro deporte. Indycar se prepara para honrar a nuestro país con un tremendo espectáculo automovilístico”.

Este evento se suma a otros planeados por Trump para, según la Casa Blanca, mostrar “la grandeza estadounidense”. El resto, ya anunciados, incluyen una Gran Feria Estatal Estadounidense itinerante que acabará en una “gigantesca fiesta en el Mall de Washington” con representación de los 50 Estados; un certamen de “juegos patrióticos” con atletas estudiantes; y un combate de artes marciales mixtas en la Casa Blanca, organizado por su amigo, el empresario de la UFC, Dana White, para un público de “unas 20.000 o 25.000 personas”.