Montserrat Erostarbe, la psicóloga que escribe cuentos para aprender a desenchufarse: “Los padres deberíamos aspirar a cero pantallas en los hijos menores de seis años”

La psicóloga Montserrat Erostarbe explica que se puede educar enseñando a respetar los tiempos que lleva cada cosa y que no pasa nada si tenemos que esperar.

La experta ha publicado tres títulos infantiles donde ayuda a las familias en la difícil tarea de educar en el uso de la tecnología y enseñar a los niños a no estar tan pendientes de ella

Las pantallas durante la infancia, el uso que se hace de ellas y el control por parte de los padres son algunos de los temas que más preocupan a los expertos que se dedican a cuidar la salud mental de los niños. Por eso, Montserrat Erostarbe (Sevilla, 36 años), doctora en Psicología y miembro del departamento de Neuropediatría de la Clínica Universidad de Navarra, decidió publicar el cuento infantil ¡Juego sin móvil! Cómo aprender a divertirse sin pantallas (Bruño, 2025). Es una historia para niños que los adultos deben leer con ellos, según recomienda, para que juntos entiendan por qué hay que aprender a desenchufarse.

“He escrito este cuento pensando en ayudar a lo menores que ya muestran cierta dependencia a las pantallas y con el deseo de brindar a sus padres un recurso que les ayude a aspirar a cero pantallas”, explica la psicóloga. Además, la también docente en el Máster de Intervención Educativa y Psicológica de la Universidad de Navarra vio después la necesidad de hablar de otros dos temas unidos al de las pantallas: cómo educar en la paciencia y disfrutar del momento. ¡Un millón de gracias! Cómo disfrutar del presente y agradecer lo que tenemos y Cuido mi mente. ¡Ya no me aburro! (Bruño, 2025) son los dos títulos, bajo el lema “Cuido mi mente”, para acompañar la difícil tarea de evitar las pantallas en las edades más tempranas.

PREGUNTA. ¿Por qué esta colección de cuentos infantiles tiene el encabezado de “Cuido mi mente”?

RESPUESTA. Porque la editorial y yo nos dimos cuenta de que era una manera de trabajar transversalmente aspectos relacionados con la salud mental desde un enfoque infantil.

P. Cuando se habla de salud mental se aborda normalmente desde una perspectiva más adolescente. ¿Por qué para edades tan tempranas?

R. Porque queríamos que fuera un enfoque desde la prevención. No tanto que haya una necesidad de intervención, sino en trabajar en la prevención, en una psicología más desde la salud infantil.

P. ¿En los últimos años, acuden a su consulta familias con niños más pequeños para tratar estos problemas?

R. No directamente en consulte directamente, pero sí son conversaciones que surgen. Cada vez hay más familias que piden ayuda en aspectos de crianza en relación a cómo gestionar ciertas situaciones, de gestión del móvil o de la paciencia.

P. Al final de los cuentos recomienda el trabajo de autoobservación que deben llevar a cabo los adultos. ¿Es el primer paso a la hora de pensar cómo se quiere educar a los niños?

R. La autoobservación en la educación siempre considero que es importante, ante la situación que sea, porque nos ayuda a autorregularnos. Los adultos tenemos una habilidad más reflexiva de ver cómo estamos actuando, las respuestas que nos salen de manera automática o cómo respondemos. Todo eso nos ayuda a cambiar patrones que tengamos adquiridos y ayudar a los niños a mejorar.

P. Se quiere transmitir a la infancia el no estar tan enganchados al móvil cuando los adultos pasan muchas horas pendientes de él. ¿Es fácil para los adultos quitar esa presencia del móvil?

R. No, no es fácil, pero sería lo más coherente si queremos educar en que los niños no tengan tanta dependencia del móvil y que no consuman tantas pantallas. Los adultos deberíamos intentar ejercer más autocontrol y hay maneras de hacerlo, como dejarlo en un sitio apartado cuando se llega a casa. No significa que no veas el móvil, sino que, delante de ellos, tengas más autocontrol.

P. ¿Quitar las pantallas es la solución o el camino es una buena educación tecnológica?

R. Desde la Asociación Española de Pediatría (AEP), la recomendación es cero pantallas hasta los seis años. Y, luego, depende de la edad, aunque la AEP recomienda retrasar al máximo la edad del primer teléfono móvil inteligente. Lo que está claro es que siempre son los adultos los que tienen que hacer el control a los cero, a los seis y a los 16 años. Los padres deberíamos aspirar a cero pantallas en nuestros hijos menores de seis años, a excepción únicamente de usar la pantalla como medio de contacto social, como puede ser hablar con abuelos que vivan en otra ciudad.

P. En los cuentos habla del riesgo de que los niños confundan el “deseo de tener” con un “derecho a tener”.

R. Es una asociación que se puede hacer como aprendizaje. Ellos se acostumbran a que, cada vez que desean algo, lo tienen, y pueden llegar a pensar que por el simple hecho de desearlo tienen derecho a tenerlo. Es una mente infantil que va aprendiendo a base de relaciones, asociaciones y cosas que van ocurriendo y puede pasar que, al final, el niño se frustre cuando no se le da porque siente que no se le está dando algo que, por desearlo, lo puede tener.

P. ¿Cómo se educa en el desarrollo de la paciencia?

R. Resulta complicado teniendo en cuenta que los adultos nos hemos acostumbrado a tener las cosas sin demora. Se puede educar enseñando a respetar los tiempos que lleva cada cosa y que no pasa nada si tenemos que esperar, si resulta que es un tiempo vacío. Tienen que entender que esa espera también tiene su recompensa porque si lo tienen todo de inmediato, o con una rabieta se le da todo a la primera, no les estamos ayudando a aprender a ser más pacientes.

P. Imaginación, paciencia, desenchufarse en plena era tecnológica… ¿Es todo esto posible en la infancia?

R. He escrito los cuentos porque creo que sí es posible y es necesario. Tenemos que aprender a desenchufar, también los adultos. No son tres temas solo de la infancia. Son temas que están en la sociedad actual, que nos tocan y debemos cuidar.