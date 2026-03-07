Educar en igualdad: cada juguete elegido, cuento leído y espacio de juego diseñado transmite un mensaje
Este 8 de marzo cabe recordar que la equidad y los derechos se construyen también a través de las experiencias cotidianas. Cada detalle en la crianza es una oportunidad para que los menores crezcan libres de estereotipos y prejuicios
Cada 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, la sociedad vuelve a mirar con atención la igualdad de género. En la escuela, este día es una oportunidad pedagógica para reflexionar, revisar prácticas y preguntarnos qué mensajes reciben niños y niñas desde sus primeros años de vida. La coeducación no comienza en la adolescencia ni en los contenidos curriculares de Secundaria. Empieza mucho antes: en los juegos que ofrecemos, en los cuentos que leemos, en los espacios que diseñamos y en las expectativas que proyectamos sobre la infancia.
Como docentes y familias, tenemos la responsabilidad de acompañar el desarrollo de niños y niñas desde una mirada que promueva la igualdad, el respeto y la libertad de ser. Porque educar en igualdad no es solo hablar de derechos: es construir experiencias cotidianas donde esos derechos sean reales y se vivan.
El pedagogo italiano Francesco Tonucci afirma que jugar permite a los niños “recortar un trocito de mundo y manipularlo”. En ese pequeño mundo simbólico se construyen ideas sobre quiénes somos, qué podemos hacer y qué lugar ocupamos en la sociedad. Por eso, cuando elegimos juguetes o diseñamos espacios de juego, no estamos tomando decisiones neutras. Estamos ofreciendo modelos de mundo.
Durante la primera infancia, los niños y niñas aún no tienen plena libertad para elegir: son los adultos quienes organizan su entorno. Si ese entorno reproduce estereotipos (muñecas solo para cuidar, coches solo para competir, colores asignados por género), estaremos limitando su desarrollo y su identidad.
La coeducación en el juego implica ampliar posibilidades. Significa ofrecer:
- Juego simbólico sin etiquetas de género.
- Juegos cooperativos donde el objetivo sea compartir y no excluir.
- Juegos motores y valientes para todos los niños y niñas, sin distinción.
- Espacios de juego libre que fomenten la curiosidad y la autonomía.
Cuando esto ocurre, el juego se convierte en una herramienta poderosa para aprender convivencia, empatía y respeto.
Los juguetes no son inocentes. Hablan de la sociedad que los produce. En los últimos años, se han dado avances importantes hacia juguetes más inclusivos y diversos, aunque todavía queda camino por recorrer. Un ejemplo inspirador es la empresa española Miniland, reconocida por desarrollar muñecos que representan distintas realidades, como niños con síndrome de Down o implantes cocleares. Este tipo de propuestas recuerda algo fundamental: la infancia necesita verse reflejada en los juguetes y materiales con los que juega. Elegir un juguete igualitario implica preguntarnos:
- ¿Estimula la imaginación y la creatividad?
- ¿Evita estereotipos de género?
- ¿Puede ser utilizado por cualquier niño o niña?
- ¿Representa la diversidad humana?
Cuando un niño juega no solo se entretiene, está interpretando el mundo y construyendo su identidad. Y coeducar también significa pensar los espacios. La casa, el aula, el patio o la biblioteca escolar son lugares donde los menores aprenden a relacionarse con los demás y consigo mismos. Diseñar estos espacios con intención pedagógica permite que el juego se convierta en una experiencia inclusiva y respetuosa. Esto implica crear ambientes donde todos puedan jugar juntos; ofrecer materiales diversos y accesibles; favorecer la exploración y la toma de decisiones y priorizar calidad de experiencias frente a cantidad de juguetes. Porque muchas veces el mejor juego nace de algo simple: una caja, una tela o una historia inventada.
Si el juego es un lenguaje de la infancia, la literatura es uno de sus espejos más potentes. Como decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “Estamos hechos de historias”. Los cuentos que elegimos influyen profundamente en cómo los niños y niñas comprenden el mundo, los roles sociales y las relaciones entre las personas. Por eso, educar en coeducación también implica revisar nuestras bibliotecas infantiles:
- Buscar equilibrio entre personajes femeninos y masculinos.
- Evitar relatos que perpetúen roles tradicionales.
- Incluir diversidad cultural y familiar.
- Presentar personajes que resuelven conflictos desde la cooperación y la empatía.
La literatura infantil no solo entretiene: ayuda a construir conciencia moral, pensamiento crítico y sensibilidad social.
El 8 de marzo nos recuerda que la igualdad no se construye solo con discursos, sino con acciones cotidianas. Cada juguete elegido, cada cuento leído y cada espacio de juego diseñado transmite un mensaje sobre el mundo que queremos. La escuela y la familia tienen la oportunidad y la responsabilidad de ofrecer a la infancia modelos más justos, plurales y libres de prejuicios. Porque, como educadores, no solo acompañamos lo que los niños y niñas serán mañana; también cuidamos quiénes son hoy.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.