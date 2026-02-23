China insta a Estados Unidos a cancelar los nuevos aranceles unilaterales: “Nadie gana en una guerra comercial”

Vuelta a empezar. Si la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido enviada de un mazazo judicial a la casilla de salida después del fallo del Tribunal Supremo —que tumba los llamados aranceles recíprocos dictados por el republicano—, China ha hecho un viaje de regreso similar, al momento en que, hace unos doce meses, comenzó a excavar sus trincheras ante la batalla tarifaria que se avecinaba.

Como entonces, la primera reacción de Pekín ha sido una réplica por parte de un portavoz del Ministerio de Comercio: “Hemos tomado nota del fallo [...] y estamos realizando una evaluación exhaustiva de su contenido e impacto”, ha expresado mediante un comunicado. “China se ha opuesto sistemáticamente a cualquier tipo de aumento unilateral de aranceles y ha enfatizado repetidamente que en una guerra comercial nadie gana y que el proteccionismo no conduce a nada”.

En China, donde ya se preparan para acoger la visita de Trump a finales de marzo, el nuevo terreno de juego que asoma tras la decisión del Supremo despierta una rara mezcla de satisfacción e inquietud. Por un lado, Pekín celebra el revés de la justicia a unos gravámenes que siempre consideró ilegales e injustificados; por otro, se prepara ante los nuevos aranceles globales del 15% anunciados por la Casa Blanca, y cualquier otra réplica de un presidente estadounidense enconado por el revés sufrido.

“China insta a Estados Unidos a cancelar sus aranceles unilaterales a sus socios comerciales”, señala el comunicado de Comercio. “También hemos observado que Estados Unidos está preparando medidas alternativas, como investigaciones comerciales, para mantener sus aranceles a sus socios comerciales. China seguirá de cerca esta situación y protegerá firmemente sus intereses”, agrega.

Por el momento, no queda claro cómo afectará la nueva realidad tarifaria a la República Popular. En noviembre, durante una cumbre en Corea del Sur, Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, ya acordaron la suspensión durante un año de los aranceles recíprocos del 24% impuestos por Trump a China, y la rebaja del 20% al 10% de los gravámenes impuestos a los productos chinos por el tráfico de fentanilo. Hasta la sentencia del viernes, Washington mantenía aranceles medios del 47,5% a las exportaciones chinas, según el Peterson Institute for International Economics.

La visita de Trump a Pekín, confirmada por el magnate el pasado viernes al tiempo que recibía la sentencia contra sus aranceles, fue concebida como una extensión de la tregua comercial sellada con China. Los analistas creían, al menos hasta el pasado viernes, que los líderes buscarían durante esta próxima cita prolongar la entente. Los próximos pasos del estadounidense podrían poner en riesgo ese frágil equilibrio.

“Las medidas unilaterales de Estados Unidos, como los aranceles recíprocos y los aranceles al fentanilo, violan tanto las normas comerciales internacionales como la legislación nacional estadounidense, y no benefician a ninguna de las partes”, ha incidido el Gobierno chino en el comunicado emitido por el Ministerio de Comercio. “Los hechos han demostrado repetidamente que la cooperación entre China y Estados Unidos beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación las perjudica”.