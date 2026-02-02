TV Republika, la cadena ultraconservadora polaca que aspira a convertirse en la Fox News europea

TV Republika, un canal de televisión del grupo mediático ultraconservador y patriótico Strefy Wolnego Slowa (Zona de Libertad de Expresión), se ha convertido en un fenómeno televisivo en Polonia. En apenas dos años, ha protagonizado una escalada espectacular desde los puestos más modestos del ranking de audiencias en programas informativos hasta el primer lugar, con un 6,1% de cuota de pantalla. Propulsado por ese crecimiento y de la mano de inversores del entorno MAGA (el acrónimo del lema Make America Great Again de Donald Trump), Tomasz Sakiewicz, el presidente del grupo, planea lanzar un canal en inglés, una suerte de Fox News europea, como adelantó al Financial Times y confirma a EL PAÍS.

La cuota mensual de audiencia AMR (Average Minute Rating) de los informativos de Telewizja Republika pasó de apenas 2.534 espectadores en 2023, a 320.495 en 2025 (un incremento del 7.830%), según publicó el Consejo Nacional de Radiodifusión de Polonia el 19 de enero con datos de Nielsen Media Research. El prodigioso boom de la cadena ha despertado la admiración de la internacional ultra, que teje redes para ampliar su alcance, en pleno auge.

“Muchas personas de partidos o de diferentes movimientos conservadores nos preguntan si podemos crear una Televisión República en sus países”, explica Sakiewicz cinco días antes de la divulgación del informe, en su despacho de la Torre Azul, un rascacielos del centro de Varsovia donde están los nuevos estudios de la tele. La respuesta a esas peticiones es este proyecto en inglés, que pretende ser “un compromiso entre crear diferentes televisiones en distintos países y una televisión global”.

“Cuando se crea algo para otras naciones, hay que encontrar lo que es común a todas y lo que es especial de cada una”, dice sobre el enfoque del canal que planea. Enumera algunos de sus principios básicos, como la defensa de la soberanía nacional frente a lo que considera imposiciones “antidemocráticas” de la UE; los valores tradicionales cristianos en contraposición a derechos como el matrimonio homosexual; o la libertad de expresión contra los supuestos intentos de “censura” de Bruselas. “Estoy de acuerdo con [el vicepresidente estadounidense, J. D.] Vance en que tenemos un gran problema con la libertad de expresión en la Unión Europea”, afirma.

Sakiewicz no da detalles sobre los inversores con los que está hablando, más allá de confirmar vínculos con el movimiento MAGA y aclarar que también hay europeos “muy conservadores”. Tampoco sobre cuándo tienen previsto el lanzamiento. Esboza el nombre “Republika Global o Europea”, pero deja la decisión abierta a debate con quien ponga el dinero.

El también director del semanario Gazeta Polska no esconde su admiración por el presidente estadounidense, Donald Trump, y reconoce que tiene “buen contacto” con el entorno trumpista. “Por ejemplo, organizamos la primera CPAC en Polonia, en Rzeszów”. La CPAC es el gran foro ideológico ultraconservador que el Partido Republicano estadounidense está exportando a otros países para afianzar las conexiones internacionales entre los movimientos de derecha radical.

Ese primer encuentro en Polonia, días antes de las elecciones presidenciales del pasado junio, sirvió además para que la Administración Trump, mediante la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldase al candidato ultra, Karol Nawrocki, hoy presidente de Polonia.

Karol Nawrocki, entonces candidato y ahora presidente de Polonia, junto con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE UU, en la primera CPAC organizada en Polonia, el 27 de mayo de 2025. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

“Por supuesto que se trata de establecer un buen contacto, para tener la oportunidad de hablar e intercambiar experiencias”, afirma Sakiewicz, que el pasado 21 de enero recogió un premio en Washington al Mejor Medio de 2025 a TV Republika en el Kennedy Center (al que Trump añadió su nombre). Se lo otorgó el Republicans for National Renewal (Republicanos por la Renovación Nacional), un grupo que se autodefine como “el nuevo conservadurismo que combina los valores conservadores tradicionales con ideas nacionalistas y populistas”.

Socavar la UE

Para Roman Kuzniar, politólogo y experto en seguridad internacional de la Universidad de Varsovia, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, publicada en diciembre, entronca directamente con movimientos como el proyecto de TV Republika. “[EE UU] dijo abiertamente que intentará usar a fuerzas políticas autoritarias nacionalistas en Europa con el fin de socavar la Unión Europea, solo para abrir el camino para hacer negocios aquí. Por eso utilizan a personas como Sakiewicz”, opina. Kuzniar, que ha sido consejero en ministerios y en la presidencia polaca bajo gobiernos liberales, no es fan del empresario mediático: “No le estrecharía nunca la mano”, dice. Le considera desprovisto de “honor y decencia” y le ve “responsable de la degradación de la esfera pública” polaca.

El éxito de TV Republika en los dos últimos años tiene su origen en el cambio de Gobierno en Polonia con la llegada al poder en 2023 de la coalición liberal liderada por Donald Tusk, de centroderecha. En un episodio berlanguiano a la polaca, a los pocos días de tomar posesión, el Gobierno se hizo con el control de los medios de comunicación públicos a la fuerza y dejó imágenes de forcejeos en los pasillos, cortes de emisión, sentadas de políticos ultraconservadores e intervenciones policiales. Tusk cumplía, con métodos cuestionables desde el punto de vista legal y estético, con su promesa de “limpiar” una televisión pública (TVP) que se había convertido en instrumento de propaganda del Gobierno de Ley y Justicia (PiS). TV Republika abrió los brazos a las estrellas, periodistas y técnicos del canal público, y heredó su audiencia.

Jaroslaw Kaczynski y otros políticos de PiS toman el hall de la sede de TVP, la televisión pública polaca, el 20 de diciembre de 2023. Pawel Supernak (EFE)

Como cuenta Bartlomiej Biskup, especialista en mediatización de la política también de la Universidad de Varsovia, el panorama mediático polaco está tan polarizado como su esfera política, con medios de comunicación que describe como “identitarios”. TVP, durante el mandato de PiS, se definía por “la falta de credibilidad, la falta de confianza en los programas y en muchos periodistas”, explica. Con el nuevo Gobierno ha caído en audiencias. Muchos dicen que se ha vuelto aburrida y hay críticos que la siguen viendo politizada, pero hacia el otro lado.

“Hubo muchas quejas por falta de ética en las noticias”, continúa sobre la etapa anterior. “Trataban asuntos muy subjetivos, con materiales muy unilaterales sin posibilidad de que las dos partes del conflicto, especialmente en asuntos políticos, pudieran expresarse” y se ofrecía “mucha información sin verificar”. “El contenido de TV Republika es similar, por desgracia”, opina.

“Cuando cometemos un error, lo corregimos, pero cuando tienes una televisión emitiendo las 24 horas, no es posible que alguien no cometa errores”, se defiende Sakiewicz contra las críticas. “Pero los ataques más importantes que recibimos se deben a nuestros invitados, no a nuestra información”, dice, y apunta a que la presión que reciben en forma de denuncias constantes les empuja a ser vigilantes en los informativos. En las tertulias, asegura que cuentan con personas de todo el espectro político. “No tengo ningún problema con el debate”.

Al único al que no invita, reconoce, es a Tusk, al que tacha de “dictador” y con quien dice que tiene una guerra abierta. El canal se financia en buena parte por donaciones particulares ante el boicot publicitario, afirma.

Tomasz Sakiewicz en su despacho, en la sede de TV Republika, el 15 de enero en Varsovia. G. R.-P.

Wojciech Przybylski, director del centro de análisis Visegrad Insight, cree que “el problema en Polonia es que todas las noticias y la cobertura informativa están excesivamente politizadas”. Sobre TV Republika, afirma que “principalmente critican al Gobierno, lo cual es justo: es necesario que haya un debate crítico”.

Pero volviendo al proyecto del canal internacional y su posible papel como plataforma vertebradora en la internacional ultra, Przybylski cree que no hay nada nuevo en “el tipo de política que se hace a través de ideas, reuniendo a la gente a su alrededor, fomentando la comunicación para aprovechar el potencial de la red”. Más novedoso, desde su punto de vista, es la constatación una vez más de que “el ámbito digital se inclina hacia la derecha”, frente a la izquierda y los partidos liberales que “no han sabido aprovechar la revolución digital”. También, ve “una declaración estadounidense de influencia directa”, que cree que, en el fondo, podría ser contraproducente en Europa.

Kuzniar considera “muy grave que los estadounidenses de MAGA y Trump estén invirtiendo en Nawrocki y en personas como Sakiewicz y otros”. “Tenemos que cambiar muchas cosas en nuestros países, incluida la UE, para hacer frente a esta ola de movimientos de derecha, nacionalistas y autoritarios”, subraya. Su fórmula es ser más “realista”, en el sentido de “ser fuertes”, para “defender los valores y las normas, lo que es idealista en el alma europea”. Kuzniar cree, sin embargo, que el estado de ánimo está cambiando rápidamente. “Estoy seguro de que pronto Estados Unidos no podrá imponer sus reglas a Europa, que será mucho más fuerte”, dice. El veterano politólogo se aferra al optimismo y termina con humor: “De lo contrario, como decimos en polaco, es hora de morir”.