Norbert Röttgen, diputado democristiano alemán: “Lo que le falta a Europa, y lo que necesita, es voluntad de poder”

Norbert Röttgen (Meckenheim, 60 años), vicepresidente del grupo parlamentario democristiano en el Bundestag, es una de las cabezas pensantes de la política exterior en Alemania. Es un europeísta y atlantista en la tradición que va de cancilleres de su partido como Konrad Adenauer y Helmut Kohl hasta el actual, Friedrich Merz. Y para él, la agresividad de Donald Trump contra Europa marca una Zeitenwende. Un cambio de época, literalmente: una ruptura transatlántica. El viernes, antes de que el presidente estadounidense anunciase aranceles a los países europeos que esta semana han enviado soldados a Groenlandia, Röttgen conversó con EL PAÍS en Berlín.

Pregunta. ¿Sirve para algo el envio de estos soldados a Groenlandia?

Respuesta. No hay que sobrevalorarlo, pero en una situación como esta, de escalada retórica, hay que alegrarse por la solidaridad. Hay que tener claro que la Estrategia de Seguridad Nacional de EE UU fue la segunda Zeitenwende [la primera sucedió con la invasión Ucrania por Rusia en 2022], y ahora lo vemos de nuevo. Estoy convencido de que Groenlandia no será estadounidense, y esto es importante tenerlo claro. ¿Qué puede hacer Trump si los groenlandeses no quieren? Lo nuevo es que Estados Unidos ambicione un territorio de un socio de la OTAN. Aunque no debería sorprendernos: estaba dicho y escrito.

P. Dice que Groenlandia no será estadounidense, pero Trump está convencido de que sí.

R. Sí, pero hay una diferencia entre las palabras del presidente y la realidad. Las palabras de Trump no tienen ningún efecto mágico. Que lo diga no significa que vaya a serlo. Tiene que hacerlo. Y tiene que poder hacerlo. También dijo que en Venezuela los estadounidenses obtienen el petróleo, pero el petróleo no está realmente en Estados Unidos. Dijo que Estados Unidos gobierna Venezuela y no ha ocurrido exactamente. Dijo que Gaza, con el plan de paz, sería estadounidense. Tampoco ha sucedido. Dijo que la paz en Ucrania llegaría en un día, y todavía no ha llegado, porque Vladímir Putin no quiere. Trump, hasta ahora, ha puesto en marcha varios proyectos de obras en construcción, todavía abiertos, en la política exterior, y Groenlandia será el próximo.

P. ¿Qué puede hacer Europa?

R. Lo que le falta a Europa, y lo que necesita para su supervivencia, es la voluntad de poder. Las cosas no van bien. Una de las últimas oportunidades para demostrar esta voluntad de poder hacia Moscú y al mismo tiempo hacia Washington fue la cuestión de los activos rusos congelados en Europa [Alemania y otros países proponían usarlos para financiar a Ucrania]. Que, en esto, Francia no mostrase ninguna voluntad de poder es fatal. Italia y Bélgica, tampoco. A tres de los seis países fundadores de la UE les faltó en ese momento la voluntad de poder. En el caso de Francia, donde el presidente [Emmanuel Macron], que desde hace años no habla de otra cosa que de soberanía europea, es una verdadera decepción.

P. En Groenlandia, ¿cómo podría mostrar Europa esa voluntad de poder?

R. En Groenlandia no hay muchas posibilidades de mostrar una voluntad de poder. La situación es tal que debemos mantener la calma y preguntarnos: si los groenlandeses y los daneses no quieren vender Groenlandia, ¿qué puede hacer Trump? Al final, nada.

P. Puede atacar militarmente.

R. No dejemos que eso nos intimide. Groenlandia está a 3.000 km de Washington. Es básicamente una gigantesca superficie helada, en gran parte inhabitable y deshabitada. ¿Cómo quiere conquistar eso? Además, no necesitan conquistarla. Gracias al tratado danés-estadounidense, tienen derecho a entrar allí. No pueden conquistarla porque ya tienen derecho a estar allí. Pero retiraron a sus soldados porque no tiene sentido tenerlos allí. E incluso si lo hicieran, Groenlandia no se convertiría en estadounidense solo porque haya soldados estadounidenses allí. En Alemania hay estadounidenses. En Europa tenemos 80.000 soldados estadounidenses, y deben estar aquí. Solo podría anexionarse Groenlandia si los groenlandeses no la vendieran, pero Estados Unidos no es Rusia. No tiene competencia para anexionarla. El Congreso de EE UU tampoco coopera. Un sondeo decía que solo el 8 % de la opinión pública está a favor [de la anexión por la fuerza]. Por eso digo que va acabar en nada.

P. Si Trump dice “o la OTAN o Groenlandia”, ¿cómo responder?

R. Dejar claro que para los los europeos esta alternativa no existe.

P. Para él sí.

R. Él puede decir eso. Para nosotros no existe. Groenlandia sigue siendo danesa. Se puede afirmar lo contrario de forma retórica, pero la realidad es esa. Ucrania es irrenunciable e innegociable. Lo más importante es que nosotros, como europeos, no aceptemos esa alternativa. Ese es nuestro punto político más importante.

P. No tenemos las herramientas…

R. No comparto este perspectiva. Siempre damos por hecho que, cuando Trump dice algo, ya es la realidad. Debemos aprender que Trump no es un mago que cree realidades con sus palabras.