Los demócratas critican en bloque la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este sábado de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela durante la madrugada para capturar al presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, y trasladarlos a una cárcel federal de Nueva York, donde esperan a ser juzgados por una acusación de supuesto narcoterrorismo. La operación fue ordenada por el presidente sin informar a ninguna de las dos cámaras del Congreso, pese a que es habitual hacerlo en operaciones de este tipo. La intervención ha provocado una ola de críticas en el bando demócrata. Las principales figuras del partido han expresado sus dudas sobre la operación porque consideran que se han podido violar leyes internacionales, porque se ha realizado sin rendir cuentas, sin contar con el aval del Congreso y advierten de las consecuencias que la injerencia en otro país puede tener en el futuro.

Los líderes demócratas del Senado y de la Cámara de Representantes, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, respectivamente, dejaron clara la postura del partido en un comunicado conjunto: “El plan anunciado por el presidente Trump para gobernar Venezuela es inaceptable”.

Y reclamaron una sesión informativa del grupo conocido como la Banda de los Ocho, los representantes de ambos partidos con los que se debe compartir la información de seguridad nacional bajo estricto secreto, para dar explicaciones sobre la acción militar.

El flamante alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que juró el cargo el pasado viernes, fue más allá y llamó personalmente por teléfono a Trump para dejar claro su desacuerdo por la intervención militar. “Llamé al presidente y hablé directamente con él para expresarle mi oposición a esta decisión”, desveló Mamdani en una conferencia de prensa este sábado. Más tarde escribió en X: “Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional”.

Alexandria Ocasio-Cortez, una de las voces más combativas de la formación demócrata en el Congreso, también criticó la operación. “No se trata de drogas. Si lo fuera, Trump no habría indultado a uno de los mayores narcotraficantes del mundo el mes pasado [en referencia al expresidente Honduras Juan Orlando Hernández]. Se trata de petróleo y cambio de régimen. Y necesitan un juicio ahora para fingir que no lo es. Sobre todo para distraer la atención de Epstein y del desorbitado aumento de los costes sanitarios”, escribió en X.

La declaración realizada el sábado por el presidente republicano para detallar la operación militar dejó muchas dudas. “Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata; tiene que ser sensata, porque ese es nuestro objetivo”, afirmó sin concretar cómo piensa hacerlo y dejando muchas preguntas en el aire.

Una docena de reconocidos legisladores demócratas se unieron a las críticas de Schumer y Jeffries en un comunicado conjunto. Lo firman miembros destacados de diferentes comités del Senado y aseguran: “Condenamos enérgicamente los planes anunciados por el presidente Trump de ocupar Venezuela. Tenemos muchas necesidades urgentes aquí en nuestro país, y la declaración del presidente Trump de que ‘no tememos a las tropas en el terreno’ exige claridad sobre los riesgos que planea correr con la vida de los militares estadounidenses. Tras haber mentido al Congreso y engañado al pueblo estadounidense sobre sus objetivos mientras pasaba meses preparándose para capturar a Maduro, el Gobierno debe ser sincero con el Congreso y nuestra nación sobre sus verdaderos planes en Venezuela. El pueblo estadounidense merece respuestas sobre qué intereses vitales están en juego y cómo esto promueve su seguridad, algo que este Gobierno no ha proporcionado”.

Los demócratas afrontan un año decisivo. En noviembre se celebran elecciones de mitad de mandato donde se renovarán los 435 miembros de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los demócratas tratarán de recuperar la mayoría en ambas cámaras, pero tendrán que lidiar con la maniobra de los republicanos para redibujar los distritos electorales de forma que les beneficie. Las elecciones parecían marcadas por el debate sobre la asequibilidad y el coste de la vida, pero la operación en Venezuela y las acciones en el exterior de Estados Unidos, algo que no agrada a la base republicana, amenaza con desbancar a la economía como tema principal.

Kamala Harris, la candidata demócrata que perdió hace un año las elecciones frente a Trump, escribió en la red social X: “Las acciones de Donald Trump en Venezuela no hacen que Estados Unidos sea un país más seguro, más fuerte o más asequible. Que Maduro sea un dictador brutal e ilegítimo no cambia el hecho de que esta acción fue ilegal e imprudente. Ya hemos visto esta película antes. Guerras por un cambio de régimen o por el petróleo que se venden como fuerza, pero se convierten en caos, y las familias estadounidenses pagan el precio”.

Harris, que acaba de publicar un libro en el que relata su experiencia como candidata, abundó: “No se trata de drogas ni de democracia. Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de erigirse en el dictador regional. Si le importara alguno de los dos, no indultaría a un narcotraficante convicto ni marginaría a la legítima oposición venezolana mientras busca acuerdos con los compinches de Maduro”. Harris también se refiere al reciente indulto aprobado por la Casa Blanca al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que estaba en una prisión estadounidense tras ser condenado a 45 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico.

Bernie Sanders, destacado senador izquierdista del partido demócrata, también cuestionó la operación. “El presidente Trump no tiene la autoridad constitucional para atacar a otro país. Cuando el 60% de los estadounidenses viven al día, debería centrarse en las crisis internas, poner fin a su aventurerismo militar ilegal y dejar de intentar ‘gobernar’ Venezuela para las grandes petroleras”.