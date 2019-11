La OEA urge a Bolivia a convocar elecciones lo antes posible

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles una resolución que urge a que todos los actores políticos de Bolivia actúen en el marco constitucional y convoquen elecciones justas, libres y transparentes lo antes posible. La propuesta, presentada por Colombia y Brasil, fue respaldada por 26 de los 34 miembros activos. La embajadora alterna de Bolivia Ivanna Bracamonte, que forma parte de la representación diplomática con la que contaba Morales, fue una de las que votó a favor. Uruguay intentó sin éxito sumar una enmienda que reconociera explícitamente que el país sudamericano fue víctima de un “quebrantamiento institucional” cuando las Fuerzas Armadas presionaron a Evo Morales para que abandonara la presidencia. La iniciativa uruguaya solo contó con siete apoyos.

La resolución, además de presionar para que se fije una fecha para celebrar una nuevas elecciones, hace un llamamiento a todos los actores políticos a que cese la violencia. Desde el inicio de la crisis política al menos 30 personas han fallecido, seis de ellas este martes. El texto aprobado por la mayoría de los miembros de la OEA también exige a Bolivia que garantice que los responsables de la violaciones a los derechos humanos responderán ante la justicia.

México, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas votaron en contra de la resolución discutida en la sesión ordinaria en la OEA. Una de las cuatro abstenciones fue la de Uruguay, que también reclamó que no era competencia del organismo multilateral reconocer o no a un Gobierno. “El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se excedió en sus funciones al reconocer como presidenta interina de Bolivia a Jeanine Áñez”, sostuvo Hugo Cayrús, embajador uruguayo. Además, condenó que no se lo invitase a participar de la negociación sobre la resolución votada, por lo que “le resta representatividad”, defendió. Una idea apoyada por México, Nicaragua y Antigua y Brabuda.

El proyecto de resolución sobre la situación en Bolivia no se negoció entre todos los miembros del consejo permanente, según denunciaron algunos miembros. Embajadores de países como Uruguay y México aseguraron no haber sido incluidos en las conversaciones sobre el texto. Estos países dijeron la semana pasada en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente que Bolivia había sido víctima de un golpe de Estado después de que el Ejército le sugiriera a Morales abandonar el cargo. La presión de los militares llegó después de que la OEA hiciera público su informe preliminar sobre las “graves irregularidades” cometidas en las elecciones presidenciales bolivianas del 20 de octubre que dieron como ganador en primera vuelta al líder indígena.

Mientras la OEA acordaba presionar a las autoridades bolivianas, la presidenta interina Áñez anunció que convocará elecciones en las próximas horas. "Si Dios lo permite, hoy en horas de la mañana vamos a lanzar la convocatoria a elecciones, como todo el país lo está demandando", adelantó Áñez, aunque todavía no está claro el procedimiento ni los plazos concretos. Evo Morales, asilado en México, apoyó la celebración de los comicios, aunque advirtió que Áñez infringirá la Constitución si las convoca por decreto.