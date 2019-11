La oposición a Morales pide “respetar la sucesión que prevé la Constitución”

Evo Morales ya ha abandonado Bolivia, pero el país sigue sin presidente. Tras su renuncia, anunciada el domingo por la noche, la situación se precipitó, la tensión derivó en caos y en episodios de violencia desbocada. Las Fuerzas Armadas salieron ayer a la calle para apoyar a la Policía en los disturbios, sobre todo en La Paz y en el contiguo municipio de El Alto. La convulsión remitió este martes, aunque las instituciones tienen ante sí el desafío de buscar una salida urgente al limbo político. El ya exmandatario se fue y con él dimitieron el vicepresidente, Álvaro García Linera, la presidenta del Senado, los primeros vicepresidentes y el jefe de la Cámara de Diputados. Sin embargo, es allí, en el Parlamento donde está la salida, una solución que conduzca a la convocatoria urgente de nuevas elecciones. Y en este proceso serán decisivos los representantes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que apoyó al gobierno de Morales que aún conserva la mayoría del legislativo.

La Cámara tiene previsto abordar este martes la transición, en la que ya se ha perfilado una figura clave tras la avalancha de renuncias. Se trata de Jeanine Añez, segunda vicepresidenta del Senado, de la bancada mayoritaria de la oposición, que ha sido señalada como posible sucesora interina de Morales, un cargo que le corresponde según lo contemplado en la Constitución para casos de vacío gubernamental como este. La senadora fue elegida en las filas opositoras y ahora es la encargada de tejer los consensos necesarios para el desbloqueo, lo que arroja un escenario muy incierto.

"El país lo que necesita es certidumbre, pacificación. Gracias a Dios, hoy día no tenemos los disturbios que nos convulsionaron el día de ayer. Esperemos que nos dejen trabajar. Nosotros los parlamentarios tenemos una responsabilidad inmensa ante el país ahora. Evidentemente, hemos tenido momentos muy difíciles y nosotros esperamos superarlo hoy. No podemos estar en desgobierno, hay una sucesión constitucional que hay que respetar", señaló Añez, quien añadió una acusación genérica a los responsables de los disturbios. "No podemos tampoco estarles dando tiempo, porque ya ven lo que ocurrió ayer. Y no es lo que queremos nosotros. Pero afortunadamente volvió la calma. Yo espero que a los parlamentarios nos dejen hoy sesionar", dijo.

La senadora incidió en que no se trata de un "capricho" y se mostró convencida de que habrá un acuerdo sobre la sucesión de Morales, a pesar del trauma que supuso su salida, acelerada por un pronunciamiento del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. "Tenemos la seguridad de que vamos a contar con el quorum. No somos solamente los parlamentarios de la oposición los que tenemos esta responsabilidad. Fundamentalmente, los que tienen los dos tercios son los parlamentarios del Movimiento al Socialismo", agregó. "Entonces, ellos deberían garantizar, y tengo entendido que sí, que están con toda la predisposición a tener el quórum que se necesita para que nosotros podamos seguir adelante con nuestro trabajo".

Sin embargo, no está claro que eso suceda, al menos a corto plazo, más con el quiebre que dejó la salida de Morales, asilado en México. "Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía", se despidió el presidente.