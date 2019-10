Cronología del Brexit: una ruptura histórica entre Reino Unido y la Unión Europea

"Hay amigos, enemigos... y compañeros de partido". La frase, atribuida al maquiavélico político italiano Giulio Andreotti se ha demostrado como un axioma político universal. Los rivales conservadores de la primera ministra británica, Theresa May, han escogido el momento más delicado para asestarle una nueva puñalada en la espalda. Justo cuando May intenta convencer en Salzburgo (Austria) a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para que insuflen oxígeno a su plan de negociación del Brexit, el diario The Daily Telegraph —la Biblia de los tories— ha publicado un documento interno que circula entre los diputados en el que se anuncia el derribo de May poco después del próximo 29 de marzo (la fecha fijada para la salida de Reino Unido de la UE) y se analizan los pros y contras de hasta 27 posibles candidatos a sucederla en el cargo.