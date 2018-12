El ala dura conservadora presenta una moción para derribar hoy a Theresa May

La primera ministra británica, Theresa May, tendrá que someterse este miércoles a una moción de confianza. Los rebeldes conservadores de su propio partido que buscan derribar a Theresa May han alcanzado ya la cifra mágica de los 48 diputados. Sir Graham Brady, el jefe del llamado Comité 1922, que agrupa a los parlamentarios que no tienen ningún cargo en el Gobierno, pidió audiencia con la primera ministra este miércoles para comunicarle que ha recibido ya 48 "cartas de confianza", el número necesario para activar una moción interna de censura contra el liderazgo de May, según la BBC.

Como establecen los propios estatutos del Partido Conservador, se pone de este modo en marcha una votación en el seno del grupo parlamentario. Si May no obtiene un respaldo mayoritario, es decir, 158 de los 315 diputados, debería abandonar de inmediato su puesto. En el caso de superar la moción, tendría su puesto asegurado por 12 meses. Ese es el tiempo que los estatutos establecen antes de que pueda presentarse otra moción. El último líder conservador en ser derribado a través de este mecanismo fue Ian Duncan Smith en 2013.

El grupo euroescéptico liderado por Jacob Rees-Mogg lleva varias semanas intentando reunir la cifra de diputados necesaria para activar este mecanismo en contra de May, y hasta ahora no había logrado que se comprometieran suficientes firmas. La decisión de la primera ministra de retirar la votación sobre el acuerdo del Brexit, prevista para este martes, ha supuesto un punto de inflexión en la batalla interna que vive el Partido Conservador en los últimos dos años. Steven Baker, el número dos de Rees-Mogg, animó este martes a los diputados dudosos a dar el paso y presentar su "carta de confianza".

Si Theresa May resulta derrotada en esta votación, se abriría una batalla por el liderazgo tory. Los diputados votarían en un proceso de descarte hasta que solo quedaran dos candidatos en liza. Hasta el momento, nadie ha presentado oficialmente su candidatura, pero los nombres barajados para sustituir a la primera ministra son los de Boris Johnson, exministro de Exteriores, David Davis, exministro para el Brexit, y su sucesor en ese puesto, Dominic Raab.